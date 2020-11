VIF-trener møtte i retten, tiltalt for overgrep av to barn: Erkjente straffskyld

Tirsdag startet saken mot den overgrepstiltalte VIF-treneren. Da fikk retten høre hvordan mannen skal ha tilnærmet seg egne barnespillere og presset dem til å gjennomføre handlinger av seksuell karakter.

Mannen i 20-årene møtte tirsdag i Oslo tingrett, tiltalt for å ha fått to barn under 14 år til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv.

Han erkjente der straffskyld for begge tiltalepunktene.

- Ga spillere seksuelle tester

Under den første dagen av hovedforhandlingen fikk retten høre tilrettelagte avhør med de to ofrene i saken.

Ofrene var selv ikke til stede i retten, men ble representert ved bistandsadvokat Eitya Rehman.

I videoavhørene kunne retten høre at den tiltalte hadde vært treneren deres i VIF, og knyttet ekstra kontakt med ofrene blant annet gjennom å tilby dem spesialtrening- og oppfølging.

Etter hvert, via sosiale medier-plattformer, utviklet kontakten seg og treneren skal ha gitt de to spillerne tester av seksuell karakter for å se om de hadde tillit til ham.

Ett av ofrene fortalte i avhøret at han først avslo å gjøre det treneren ønsket, men da skal treneren ha blitt sur, og etter hvert fikk han overtalt ham til å gjennomføre det.

Neste dag på trening skal treneren ha gått bort til ham igjen.

- Han sa da at det ville komme en ny test. Jeg spurte hvorfor jeg måtte gjøre det igjen, og da svarte han at det handlet om tillit. Hvis jeg ikke gjorde som han sa, ville tilliten mellom oss ødelagt bli ødelagt, fortalte det ene offeret.

- Ikke bra, derfor er jeg blitt fengslet

I retten erkjente mannen å ha begått handlingene, men hevdet det utelukkende var for å lære spillerne at de seksuelle handlingene ikke var bra for dem.

Han hevdet han ikke fikk noe seksuelt ut av det selv.

- Hva tenker du om at en fotballtrener tar opp slikt med barn ned i 13-14-årsalderen? spurte aktor Ingrid Vormeland Salte underveis.

- Det er ikke bra, og det er jo derfor jeg har blitt fengslet, svarte han.

Som Nettavisen nylig omtalte ble han plassert i Vålerenga gjennom et internasjonalt utvekslingsprogram i Norges Idrettsforbund.

Rune Arctander, leder for NIFs internasjonale utviklingssamarbeid, sa i et intervju med Nettavisen at alle deltakerne i utvekslingsprogrammet måtte gjennomgå en to-ukers opplæring før de fikk innta en rolle i norsk idrett.

- Denne opplæringen inneholder blant annet et kurs i forebygging og håndtering av seksuell trakassering, og overgrep i idretten, sa Arctander.

- Kan ikke huske slik opplæring

Den tiltalte bekreftet i tingretten tirsdag at han fikk opplæring i flere temaer da han ankom landet, men på spørsmål om det var noe trening eller opplæring rundt hvordan man skal forholde seg til kontakt og kommunikasjon med barna han skulle trene, svarte han:

- Det kan jeg ikke huske.

Hovedforhandlingen fortsetter i Oslo tingrett onsdag og torsdag denne uken.

Podkast: Overgrep i idretten

I dagens straffelov klassifiseres all seksuell omgang med barn under 14 år som voldtekt, og mannen er derfor tiltalt for voldtekt av barn under 14 år.

Saken har en strafferamme på over seks års fengsel.

Vil du tipse Nettavisens journalister om noe som kan være relevant i artikkelserien om overgrep i idretten? Ta kontakt på e-post her.

Les mer om saken her:

