VIF var enige om salg av Felipe Carvalho. Så meldte ubudne agenter seg på i forhandlingene

Vålerenga sliter med å bli kvitt Felipe Carvalho etter at uruguayaneren laget trøbbel i sluttforhandlingene med ny klubb.

Onsdag forrige uke kunne Nettavisen rapportere at Vålerenga hadde akseptert et bud fra den argentinske klubben Godoy Cruz på uruguayaneren Felipe Carvalho.

Midtstopperen møtte som kjent ikke møtte opp på Oslo-klubbens treninger i januar etter at utlånet til Nacional i Montevideo utløp etter forrige sesong.

- Vi jobber med det og er i en prosess. Det har vært mange klubber involvert fra flere verdensdeler. Konklusjonen er at det ser positivt ut med Godoy Cruz, men avtalen er ikke helt i mål enda, uttalte sportslig leder Jørgen Ingebrigtsen til Nettavisen forrige uke.

Flere argentinske nettsteder har meldt at overgangen nå har strandet. Tirsdag rapporterte Dagsavisen det samme om at Carvalhos overgang til Godoy Cruz har gått i vasken. Nå sier kilder til Nettavisen at det kan bli en utfordring for Vålerenga å i det hele tatt bli kvitt 26-åringen før kontrakten hans går ut 31. juli 2021.

Grunnen til det er enkel: Spilleren selv.

Ble oppringt av presidenten

Carvalho representeres av den norske agenten Terje Liverød. Han har hjulpet flere spillere fra Sør-Amerika gjennom flere år, men han har ikke opplevd lignende situasjon som han nå gjør med Carvalho.

- Han ble ikke enig med klubben om sine personlige betingelser, det var en ting. Men det kom også andre agenter inn i bildet som skal ha fått mandater fra spilleren. Det var noen brasilianere som blandet seg inn bakveien og hadde urimelige krav overfor klubben, sier Liverød til Nettavisen.

Liverød hjalp selv spilleren til Europa og har fulgt Carvalho gjennom store deler av hans profesjonelle karriere.

Etter at det oppstod problemer med å sluttføre avtalen skjønte nordmannen fort at overgangen kom til å bli vanskelig å gjennomføre.

- Presidenten ringte søndag og avbrøt det hele. Han sa til meg at han ikke ville ha noe med han å gjøre, forklarer Liverød videre.

Betaler ikke lønn

Etter det Nettavisen forstår har ikke Oslo-klubben betalt lønn til Carvalho på lang tid. Etter at spilleren ikke møtte opp til arbeid som han i utgangspunktet var forpliktet til i henhold til kontrakten med Vålerenga, har klubben etter en periode ikke lenger plikt til å betale lønn til 26-åringen.

Vålerenga hentet forrige uke tilbake den tidligere storscoreren Vidar Örn Kjartansson til klubben.

Samtidig jobber de med å løse forhandlinger med belgiske Zulte Waregem om en overgang for Henrik Bjørdal.

Rafik Zekhnini er også fremdeles aktuell for en overgang fra Fiorentina. Vålerenga har også forhørt seg med Östersund om den 23 år gamle norske midtstopperen Eirik Haugan.

Nettavisen er også kjent med at Kjetil Rekdal og Ham-Kam ønsker å hente høyreback Amin Nouri til Hamar ut sesongen, for å bidra til å redde OBOS-ligakontrakten.

Tirsdag meldte BA at Bård Finne i vinter avslo å forlenge kontrakten med Vålerenga og at han fort kan finne på å forlate klubben etter sesongen.

Flere spillere sitter også på utgående kontrakter. Det kan dermed gå mot flere utskiftinger i løpet av det kommende overgangsvinduet og inn mot neste sesong.