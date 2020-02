VIFs keepertalent tabbet seg ut, men Fagermo er fornøyd etter tapet: - Jeg er imponert

Vålerenga var fullt på høyde mot et godt Lokomotiv Moskva-lag. Etter kampen smilte Dag-Eilev Fagermo til tross for at det ble 0-2-tap.

VÅLERENGA - LOKOMOTIV MOSKVA 0-2:

MARBELLA (Nettavisen): Vålerenga tapte 0-2 mot det russiske storlaget på Marbella tirsdag kveld, men spillemessig var Oslo-laget best og skapte mest. Kampen var Oslo-lagets første i Marbella, og det er ennå god tid for Fagermo & co. til å øve før Molde venter i serieåpningen på Intility Arena 4. april. - Imponert Men halvannen måned før alvoret braker løs ser det ganske lyst ut sett med Vålerenga-øyne. Hovedtrener Dag-Eilev Fagermo er fornøyd med tirsdagens gjennomkjøring mot god russisk motstand. - Jeg er imponert av kampen vi gjør, mot et lag som stilte mer eller mindre toppet og som spilte Champions League frem til jul. Det var to rotete baklengsmål, men vi er også ineffektive. Det gjør at vi ikke vinner, for vi var bedre enn dem. I andre omgang er de nesten ikke over midtstreken, så dette var veldig positivt, sier Fagermo til Nettavisen etter kampen. Lokomotiv Moskva, som ligger på femteplass i den russiske toppdivosjonen etter 19 runder, stilte sterkt fra start med blant andre João Mário, Grzegorz Krychowia og Vedran Ćorluka i elleveren. ROSER LAGET: Dag-Eilev Fagermo. Foto: Egil Sande (Nettavisen) - Veldig fornøyd Mot Lokomotiv stilte VIF i Fagermos vante 4-3-3, og nykommer Fredrik Oldrup Jensen tok som ventet ankerrollen i sin første kamp i ny klubb. - Hvor fornøyd er du med måten spillerne har tatt den nye formasjonen på, Fagermo? - Jeg er veldig fornøyd med spillergruppa på alle måter, egentlig. Både når det gjelder trening, måten å spille på, gruppa er veldig profesjonell og sulten. Jeg er imponert over spillergruppa, sier den ferske VIF-sjefen. Les også: Fagermo bekrefter at VIF-stjernen kan forsvinne: - Enige om at det er det beste for ham Vålerengas unge keeper Kristoffer Klaesson (19) var deppet etter tapet. Han gjorde en stor feil på 0-2 da et skudd som gikk rett på keeperen havnet i nettet. - Det andre målet er min skyld, det er ikke så mye mer å si enn det. Men man kan ikke grave seg ned. Det er greit at det skjer i pre-season, så må jeg bare jobbe enda hardere frem til seriestart, sier Klaesson til Nettavisen. - Hva gikk gjennom hodet ditt da du merket at ballen snek seg forbi deg på 0-2 der? - Jeg ble irritert på meg selv, men det er sånn som skjer, og det kommer til å skje mange ganger i løpet av karrieren. Man må bare leve med det, sier han. Fagermo mener Klaesson også burde gjort det bedre på 0-1. Men han mener potensialet til unggutten er enormt. - Hvem er førstekeeper per nå, Fagermo? - Jeg har ikke tatt ut en førstekeeper ennå, for Adam (Larsen Kwarasey) er skadet og er ikke her nede, og da må jeg kartlegge Kjetil (Haug) og Kristoffer. Da må jeg kartlegge dem og ta den vurderingen etter hvert, sier Fagermo. Full oversikt: Se direktesendte treningskamper med Vålerenga Her kan du se intervjuer med flere VIF-profiler etter tirsdagens kamp: Det tok bare to minutter før Eder sendte russerne i ledelsen da han slo Christian Borchgrevink i en duell og headet ballen i mål fra fem meter. VIF var fullt på høyde med det russiske storlaget etter den tidlige kalddusjen og skapte flere ålreite muligheter. Særlig Bård Finne var nær scoring da han skjøt i tverrligger fra ti meter midtveis i omgangen, men ballen ville ikke i mål. Minutter før pause var det i stedet Lokomotiv som økte ledelsen. Rifat Zhemaletdinov fikk ballen på 20 meter og dunket løs, og ballen gikk via Kristoffer Klaesson og i mål til 2-0. Der burde den unge sisteskansen til Vålerenga ha gjort sakene sine bedre, og baklengsmålet kan kun karakteriseres som en keepertabbe. I andre omgang presset VIF på for redusering, men kampen ebbet altså ut på 0-2. Ønsker du å bli varslet om kommende treningskamper på Direktesport? Meld deg på vårt nyhetsbrev her! Full oversikt: Se alle direktesendte treningskamper P.S: Har du fått med deg at Mohamed Abu kan forsvinne fra VIF? Se vårt intervju med midtbanespilleren her: Og her hører du hva Fagermo har å si om saken: