Viking er cupmestere etter omdiskutert situasjon

Zlatko Tripic kom i fokus i søndagens cupfinale. NRK-ekspert reagerer på Viking-kapteinens opptreden.

HAUGESUND-VIKING: 0-1

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Inngangen til den 114. cupfinalen ble i stor grad preget av debatt rundt været. Kampen kom allikevel i gang til oppsatt tid på en ny-måket Ullevaal-matte.

Etterhvert var det uansett en Viking-spiller som skulle stjele showet på Ullevaal Stadion.

Kaptein og stjernespiller Zlatko Tripic kom i sentrum denne søndagen. 27-åringen ble matchvinner med sin 1-0-scoring etter 51 minutter etter en straffe.

Tripic gikk selv i bakken og skaffet straffesparket i en duell med Mikkel Desler. Han var trygg og ekspederte selv ballen i mål.

NRK-ekspert Morten Morisbak Skjønsberg var klokkeklar på at det aldri skulle ha skjedd.

- Tripic detter nesten som alltid veldig lett i duellene. Se her, han gjør seg veldig lett i det Desler går inn og skal skjerme av han for ballen. Jeg synes dette er et billig straffespark, fyrte Skjønberg løs.

- Fantastisk

Etter at kampen var over brydde derimot Tripic seg lite om straffen burde vært gitt eller ikke.

- Jeg har ikke ord nå. Det er helt fantastisk. Jeg er så stolt av gjengen, sier en rørt Tripic til NRK.

Målscoreren var fornøyd med lagets innsats, omstendighetene tatt i betraktning

- Jeg synes vi spilte en god kamp. Det er vanskelig å spille en sånn finale, vi er en ung gruppe - det er mye nerver som står på spill, og vi har gjort mange mennesker glad i dag, sier han.

En annen som var tydelig berørt etter at cupgullet var Kristian Thorstvedt.

- Det er helt fantastisk. For to år siden fikk jeg ikke kontrakt i Stabæk og nå står jeg her og har vunnet en finale, det er helt sykt. Og med Viking - klubben min. Det er ubeskrivelig, sa spilleren som av Nettavisen ble kåret til årets unge spiller.

Tett og tøft

Selve kampen ble tett og tøff fra start. Lagene gikk i strupen på hverandre og det bølget frem og tilbake de første minuttene.

Nevnte Tripic satte standarden med et tidlig raid etter tre minutter, men han ble effektivt stoppet av en våken Helge Sandvik i Haugesund-målet.

Haugesund fikk en stor sjanse etter et frispark. Niklas Sandberg svingte et frispark inn i feltet, der Kristoffer Velde var først på ballen. Headingen fra fem meter ble mesterlig reddet av Iven Austbø i Viking-målet.

TETT OG TØFT: Mange dueller preget finalen på Ullevaal søndag. Foto: Trond Reidar Teigen (NTB scanpix)

Kun minutter senere fikk Viking store rom i en kontring. Tripic satte på turboen, dro seg inn i boksen og fikk etterhvert sendt ballen videre til Sondre Bjørshol. Backen slo et flatt innlegg inn i feltet, men Benjamin Kallmans avslutning gikk rett til side for mål.

- En gyllen mulighet, sa NRK-kommentator Christian Nilssen.

Intensiteten og nerven i kampen var absolutt til stede. Flere tøffe dueller preget den første halvtimen.

Adrian Pereira fikk kampens første gule kort etter en knalltøff takling på Sandberg etter 25 minutter. Hadde han truffet Sandberg ordentlig kunne det fort blitt en annen farge på kortet, dommer Espen Eskås nøyde seg med den gule varianten.

Kaotisk

De mørkeblå presset hardt på i denne fasen av kampen. Det ble smått kaotisk inne i Haugesund-feltet etter en corner. Viking-spillerne kom aldri til avslutning selv om de stod i kø inne i boksen

- Med nød og neppe de får klarert der Haugesund, sa Nilssen.

- De står i kø Viking-spillerne, sa NRK-ekspert Morten Morisbak Skjønsberg.

Det skulle bli mer Viking kort tid senere. Tripic satte tempo og gikk i bakken nærmest på 16 meter streken til Haugesund. Det påfølgende frisparket fra Yildren Ibrahimaj smalt rett i muren.

I en god Viking-periode kunne det virke som Iven Austbø hadde blitt kald. Det som i utgangspunktet så ut som et enkelt tilbakespill viste seg å bli farlig. Keeperen sleivet og slo ballen rett i Kristoffer Velde presset.

Ballen stusset noen meter til side for Austbø sitt mål, som kunne puste lettet ut.

Omgangen ebbet ut med 0-0. I pausen var det en tydelig misfornøyd Jostein Grindhaug som ble intervjuet av NRK.

- Fortsetter kampen slik den har gjort i første omgang, så taper vi. Vi er dårlige, det er ikke en eneste mann som når nivået. Vi må tørre å spille av presset til Viking og sette vår signatur på kampen, sa Haugesund-treneren.

Viking i fyr og flamme

Den andre omgangen var kun altså kun fem minutter gammel før Viking satte full fyr på kampen.

Stavanger-laget bygget opp angrepet som førte til 1-0-scoringen. Ballen endte opp hos Tripic som fintet skudd, før han ble taklet i kroppen og gikk i bakken. Dommer Eskås pekte kontakt på straffemerket.

Det tok fullstendig av hos Viking-fansen bak Haugesund-målet.

FULL FYRING: Viking-fansen i fyr og flamme etter Zlatko Tripic 1-0-scoring. Foto: Stian André de Wahl, Nettavisen

- Det er bluss og det er fyrverkeri og det koker bra på Ullevaal Stadion akkurat nå, sa Nilsen om scenene som utspilte seg.

Haugesund gjorde flere grep etter baklengsmålet. Pascal Gregor og Kevin Martin Krygård kom inn med ti minutter igjen av kampen. Grindhaugs menn etablerte et press det siste kvarteret og sendte alle mann i angrep, men lyktes ikke med å komme til de store sjansene.

Viking stod i mot de fem overtidsminuttene og sikret med det sin sjette cuptittel.

