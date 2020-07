Viking gikk seirende ut av Rogalands-duellen

Haugesund gikk på sitt tredje strake tap hjemme mot fylkesrival Viking.

Haugesund - Viking 0-2

Motgangen fortsetter for Haugesund, som har hatt en tøff start på sesongen. Lørdag gikk hvittrøyene på sitt tredje strake tap. Enda verre er det kanskje at laget bare har scoret seks ganger hittil i sesongen.

Klubbens forsvarsspill mottar også kritikk. Da Viking gikk opp i 2-0 var Eurosport-ekspert Tor Ole Skullerud langt fra imponert.

- Litt hodeløst er det av Haugesund, som gir bort så enorme rom når de går i angrep, utbrøt Skullerud etter nettkjenningen.

Dermed ble de null poeng også denne gangen.

For det var to lag i poeng-nød som møttes i regnværet på Haugesund Stadion. Viking sto med fem fattige poeng etter sesongens åtte første kamper, mens fylkes-nabo Haugesund kun sto med åtte.

Bjarne Berntsens menn slo tilbake, etter flere kamper uten seier. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Viking åpnet best

Gjestene fikk kampens første mulighet etter fire minutter. Veton Berisha kombinerte fint med Ylldren Ibrahimaj ute til høyre, og førstnevnte kom til avslutning fra skrått hold. Ballen smalt i tverliggeren, men traff ikke nettmaskene.

Viking fortsatte å føre kampen, og så klart farligst ut i åpningsminuttene. Etter et kvarters spill fikk Berisha muligheten igjen, da han fikk løsnet skudd fra 13 meters hold. Avslutningen gikk via en Haugesund-forsvarer og ut til hjørnespark.

Minutter senere dunket Joe Bell til fra 25 meters hold, men en beinparade fra Helge Sandvik hindret nettkjenning.

Stillingskrig

Deretter viste Haugesund seg frem for første gang. Hjemmelaget etablerte seg rundt Vikings 16-meter, og Christian Grindheim fikk løsnet skudd. Ballen gikk via et Viking-bein og ut til hjørnespark.

Hvittrøyene kjempet seg inn igjen i kampen, og etter 21 minutter forsøkte Mikkel Desler seg fra hjørnet av 16-meteren. Danskens skudd gikk utenfor mål.

Kristoffer Velde var svært nær ved å sende hjemmelaget opp i ledelsen når vi nærmet oss halvtimen spilt. Kantspilleren mottok ballen på hjørnet av 16-meteren, og forsøkte å bøye ballen i det lengste hjørnet.

Kristoffer Velde var svært nær ved å gi FKH ledelsen hjemme mot Viking. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Der ventet Arild Østbø, som avverget scoring med et fantastisk kattesprang.

Minutter senere tok Viking ledelsen. Bortelaget satte kjapt i gang etter et Haugesund-angrep, og spilte ballen raskt i lengderetning. Berisha flikket ballen videre til Zymer Bytyqi, som tok med seg ballen fremover.

Kantspilleren fant Berisha på 20 meter, som trillet ballen videre til Ibrahimaj. 24-åringen var iskald, og trillet ballen i det lengste hjørnet.

- For en klassekontring de varter opp med, utbrøt Eurosport-ekspert Tor Ole Skullerud.

Helge Sandvik kunne lite gjøre da Viking gikk opp i 1-0. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Haugesund responderte umiddelbart, og var svært nære ved å utligne med en eneste gang. Alexander Stølås mottok ballen, ladet venstrebeinet, og slo et perfekt innlegg mot Grindheim.

Haugesund-kapteinen ble tett markert av Adrian Pereira, og headet utenfor fra tre meters hold. En gigantisk mulighet for hjemmelaget.

Hvittrøyene presset på for en utlikning før pause, uten å komme til de store mulighetene. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-0.

Haugesund gjorde ett bytte i pausen. Niklas Sandberg fikk gult kort i første omgangen, og ble erstattet av Alexander Ammitzbøll.

Hjemmelaget fikk omgangs første mulighet, og nok en gang var Stølås og Grindheim de sentrale aktørene. Venstrebacken svingte et hjørnespark inn mot første stolpe, der Grindheim kom løpende. Midtbanespilleren headet ballen i nettveggen.

Haugesunds trener Jostein Grindhaug hadde lite å juble for lørdag kveld. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Tempoet dalte betraktelig i den andre omgangen, det tok lang tid før noen av lagene klarte å produsere de store sjansene.

Viking forsvarte seg komfortabelt, og Haugesund slet med angrepsspillet. Etter timen spilt gjorde Grindhaug to bytter til. Grindheim og Bruno Leite ble erstattet av Mads Sande og Kevin Martin Krygård.

Hjemmelaget hevet seg litt etter byttene, og tok over initiativet i kampen. Innbytter Ammitzbøll løsnet skudd fra 20 meter etter 70 minutters spill, men avslutningen gikk via en Viking-spiller og til hjørnespark.

Kontringsrom

Viking yppet seg et par minutter senere. Berisha slo inn fra venstre, men Pereiras kraftløse heading ble enkelt plukket av Sandvik.

Haugesund fortsatte å stange. Hjemmelaget trykket på, men som så mange ganger tidligere i år uteble de store sjansene.

Viking fikk samtidig store rom å kontre i, og det utnyttet de til det fulleste. Gjestene vant ballen på egen 16-meter, og satte fart i lengderetning. Bytyqi startet et løp på egen halvdel, og ble spilt fri.

Midtstopper Ulrik Fredriksen ble drillet vekk, og Vikings nummer syv satte enkelt inn 2-0.

Det var en lykkelig og sliten Zymer Bytyqi som satte inn 2-0 etter 80 minutters spill. Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

Lufta gikk følgelig ut av Haugesund-ballongen, som ikke maktet å slå tilbake. Ibrahimaj var svært nær ved å sette 3-0 i det klokka passerte 90 spilte minutter, men Sandvik reddet mesterlig. Viking vant dermed 2-0 i Rogalands-duellen.

Begge lagene står med åtte poeng etter ni serierunder.