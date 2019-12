Viking har akseptert bud på Kristian Thorstvedt

Kan være på vei til belgisk fotball.

Det er en utenlandsk som skal ha fått sitt bud akseptert av Stavanger-klubben, melder Aftenbladet (bak betalingsmur) tirsdag ettermiddag.

Etter to gode sesonger for Viking - først i Obosligaen i 2018, deretter i Eliteserien i 2019 - ser det ut til at den 20 år gamle juvelen forsvinner fra Viking.

Etter det Stavanger Aftenblad kjenner til, skal overgangssummen være på rundt 15-20 millioner for midtbanespilleren. Det vil i så fall bli ny klubbrekord.

LES OGSÅ: Hevder Real Madrid kan hente Ødegaard uten å betale

TV 2 får opplyst fra flere uavhengige kilder at 20-åringens neste klubb blir belgiske Genk. Der blir han i så fall lagkamerat med Sander Berge, som dog ventes solgt i løpet av januarvinduet.

Nettavisen har vært i kontakt med Thorstvedt, som ikke vil kommentere saken.

Årets unge spiller og NM-tittel



Thorstvedt kom til Viking i januar 2018, og ble kåret til Årets unge spiller av Nettavisen i starten av desember.

I starten av måneden var han også med på å ta NM-gull med Viking etter 1-0-triumfen over Haugesund i cupfinalen på Ullevaal.

«20-åringen har tatt Eliteserien med storm i sin første sesong på toppnivå. Med 21 kamper fra start og fem som innbytter har han vært en viktig del av suksessen til årets Viking-lag.

LES OGSÅ: Trøbbel i den norske leiren. Frykter sydom på hotellet

Totalt er det blitt imponerende ti mål og to målgivende pasninger, og tolv målpoeng i en debutsesong lar seg høre. I tillegg til å være en poengspiller har Thorstvedt demonstrert at han også har svært spennende ferdigheter både med og uten ball. Han har en evne til å posisjonere seg klokt og riktig, men er også i stand til å utrette ting med ballen i beina. Har bra overblikk og gode tekniske ferdigheter.

Sønnen til Erik går en svært spennende fremtid i møte», sto det i Nettavisens begrunnelse for prisutdelingen.

PRISVINNER: Kristian Thorstvedt med det synlige beviset på at han vinner Nettavisen-prisen som årets unge spiller i Eliteserien 2019. Foto: Adrian Richvoldsen (Nettavisen)

- Det er utrolig kult, jeg setter pris på dem som har valgt meg som det, selv om jeg føler det er mange unge spillere har levert bra i Eliteserien i år. Det kunne vært mange andre vinnere. Jeg er stolt av å vinne, men jeg mener jo det er spillere som har levert like bra og bedre enn meg, sa Thorstvedt til Nettavisen.

Les også Nyttårsaftens Premier League-rykter