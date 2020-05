Viking-keeper tar pause fra fotballen

Viking-keeper Erik-Johannes Arnebrott fortalte lagkameratene sine onsdag at han tar pause fra fotballen med umiddelbar virkning, skriver Stavanger Aftenblad.

Pausen betyr at Arnebrotts kontrakt, som varer ut 2020, også settes på vent.

– Jeg har kjent på det en stund, i noen måneder. Det krever mye å være fotballspiller, det nytter ikke med 90 prosent. Derfor trekker jeg meg nå tilbake for å tenke litt, sier Arnebrott til Aftenbladet.

Han var i praksis tredjekeeper i Viking i fjor, og han var også utlånt til Tromsdalen i en periode. Arnebrott spilte én cupkamp for Viking i 2019, mens han fikk sju kamper for Tromsdalen.

Målvakten understreker at avgjørelsen ikke betyr at fotballkarrieren er over.

– Det har sikkert hatt noe å si at det ikke har gått den veien jeg ønsket. Nå er jeg blitt 21 år, og jeg må se hva jeg egentlig vil. Men jeg er ikke ferdig, jeg tar bare en pause.

(©NTB)