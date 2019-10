Viking klare for cupfinalen, men dommeravgjørelse skaper reaksjoner: - Dette må da alle kunne se

Viking er klare for cupfinalen etter seier mot Ranheim, men det skjedde ikke uten kontroverser.

VIKING - RANHEIM 3-0:

Laget fra Stavanger var det beste laget i semifinalen som de vant overbevisende 3-0 etter scoringer av Kristian Thorstvedt, Ylldren Ibrahimaj og Benjamin Källman.

- Det er godt og det er et rørende øyeblikk. Det er fantastisk det vi har gjort de siste to årene, sier Viking-trener Bjarne Berntsen til NRK etter kampen.

- Disse gutten som har jobbet med meg nå i to år og teamet mitt har virkelig stått på. Det blir utrolig kjekt å reise med Viking til Ullevaal igjen, forteller Berntsen.

NY CUPFINALE: Det er 18 år siden Bjarne Berntsen sist var i en cupfinale. Foto: Carina Johansen (NTB scanpix)

Første scoring skaper reaksjoner



Viking tok en fortjent seier, men det er flere som reagerer på lagets første scoring i oppgjøret mot Ranheim onsdag kveld.

Kristian Thorstvedt sendte Viking opp i en tidlig ledelse etter å ha mottatt ballen foran mål av lagkamerat Zlatko Tripic. Dommeren godkjente målet, men TV-reprisen viste at Tripic var i en klar offside da han ble spilt fri inne i Ranheims sekstenmeter.

Fotballekspert Jesper Mathisen er lite imponert over dommerens avgjørelse.

- Er assistentdommeren fra Stavanger, spør Mathisen spydig på Twitter.

- Han er altså flere meter i offside. Kan forstå at assistentdommere bommer på marginale avgjørelser, men dette ma da alle kunne se, utdyper den tidligere Start-spilleren.

Les også: Ødegaards formue avslørt for første gang

EKSPERT: Jesper Mathisen er ikke imponert. Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

Heller ikke NRK-ekspert og tidligere Brann-spiller Carl-Erik Torp lar seg imponere av dommeren. Han mener dommerteamet burde ha fått med seg offsiden.

- Det er noe som ikke skulle vært godkjent. Det er kjedelig når det blir sånn, sier Torp under NRKs sending.

Drama før pause

Viking var likevel alt i alt det beste laget på Viking stadion.

Publikum ble vitne til en svært innholdsrik førsteomgang hvor hjemmelaget skapte kampens første mulighet allerede etter 2 minutter da Ylldren Ibrahimaj forsøkte å servere Tripic foran mål, men Ranheim fikk med nød og neppe blokkert pasningen.

To minutter senere var det Ranheim som var farlig frempå da Viljar Vevatne holdt på å sette ballen i eget mål, men Viking-stopperen kunne lettet se at ballen gikk noen centimetere til side for mål.

Etter syv minutter kunne publikum i Stavanger slippe jubelen løs da nevnte Thorstvedt kriget inn 1-0 for hjemmelaget.

SCORING: Viking-spillerne gleder seg over 1-0-scoringen til Kristian Thorstvedt. Foto: Carina Johansen (NTB scanpix)

Viking fortsatte å skape de største målsjansene utover omgangen og etter 38 minutter la Fredrik Torsteinbø inn til Ibrahimaj som headet inn 2-0 for de blåkledde.

God kontroll etter hvilen

Ranheim ga på ingen måte opp, men slet med å skape sjanser i Stavanger onsdag kveld.

Tyngre skulle det også blir for trønderne da Ibrahimaj la inn fra høyresiden etter 52 minutter og kunne se Källman stange inn 3-0 til Viking.

Ranheim forsøkte å spille seg inn i kampen igjen, men det ble bare med forsøket for gjestene. Viking hadde stort sett god kontroll og skapte de største sjansene også etter pause. Til slutt vant hjemmelaget komfortabelt 3-0.

Viking møter nå Odd eller Haugesund i cupfinalen på Ullevaal stadion som spilles 8. desember.

Odd og Haugesund møtes i den andre semifinalen i cupen torsdag kveld.