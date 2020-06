Viking sikret poeng mot Mjøndalen på straffespark

Viking ropte på straffespark ved fire anledninger mot Mjøndalen, men fikk bare ett. Det var likevel nok til å sikre 1-1 mot Mjøndalen og årets første poeng.

I Stavanger tok et revansjsugent Viking imot et Mjøndalen som ennå ikke hadde sluppet inn mål og sist slo Sarpsborg 1-0 etter scoring av debutant Shuaibu Ibrahim.

Ibrahim gjorde seg gjeldende også i onsdagens kamp da han etter 19 minutter kranglet inn et mål på kjent Mjøndalen-vis, på dødball.

Veton Berisha gjorde ingen feil da han fikk straffespark etter 40 minutter, og lagene var like langt.

Viking ropte på straffespark ved tre anledninger før og etter Berishas scoring, men fikk ikke gehør av dommer som ga to gule kort for filming og ingen flere straffespark.

Da endte det med 1-1 og årets første poeng for Viking, som gjorde fire endringer fra laget som tapte 0-3 mot Brann, med blant annet 17 år gamle Sondre Auklend inn til sin debut fra start.

– Heldigvis var det stor framgang i forhold til de to forrige kampene. Det var mye bedre. Med litt mer presisjon i avgjørende øyeblikk så burde vi hatt flere store sjanser i 2. omgang, men innsatsen var det ikke noe å si på, sa Viking-trener Bjarne Berntsen til Eurosport.

Mjøndalen stilte igjen med Markus Nakkim i midtforsvaret, men klarte ikke å holde nullen i tredje kamp på rad. Den tidligere VIF-spilleren, som var på utlån hos nettopp Viking i 2018, skulle likevel bidra på motsatt banehalvdel, før han kunne blitt utvist etter en stempling i hodehøyde etter 59 minutter.

Ibrahim scoret igjen

Etter drøye 20 minutters spill fikk Nakkim stusset en corner inn i feltet, der Shuaibu Ibrahim fikk kranglet inn ledelsen for Mjøndalen.

Nigerianeren ble matchvinner i sin første kamp for Mjøndalen mot Sarpsborg i helgen, og etter ledermålet fikk han nok en sjanse til å score, men skuddet fra litt bak straffemerket ble for løst.

Sjanse fra straffemerket skulle Veton Berisha få, men ikke da han fikk gult kort for filming i boksen etter 38 minutter.

Straffespark fikk han derimot tre minutter senere da han ble taklet i avslutningsøyeblikket på en retur etter skudd fra Ylldren Ibrahimaj. Viking-spillerne sto i kø for å sette ballen i mål og gjorde det til slutt ved Kristoffer Løkberg, men da hadde dommer allerede dømt straffespark.

Mål ble det likevel, for straffesparket ekspederte Berisha enkelt i mål. Det var hans første scoring i Viking-drakt siden 2015.

Flere omdisuterte situasjoner

Viking følte seg snytt for straffe mot Brann sist og fikk flere grunner til å rope om straffespark også sent i 2. omgang mot Mjøndalen, men først var Nakkim nær ved å bli utvist.

I en duell med Berisha etter 59 minutter løftet 23-åringen beinet høyt for å nå ballen, men traff i stedet Veton Berisha i hodehøyde. Dommer lot det bli med gult kort og fikk flere omdiskuterte situasjoner å ta stilling til mot slutten av kampen.

Først ble Adrian Pereira feid over ende av Mjøndalens Lars Olden Larsen, men dommer lot være å blåse. Det gjorde han seks minutter senere da Tommy Høiland falt i bakken, men 31-åringen som misbrukte et straffespark mot Brann med en chip midt på mål fikk i likhet med Berisha gult kort for filming.

Mjøndalen unngikk tap nok en gang. Etter tre kamper står laget med fem poeng, fire flere enn Viking.

