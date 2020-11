Viking-supporterne hengte opp banner i protest mot Berntsen-sparking: - Vi krever svar

- At det ikke går an å finne en løsning med denne legenden, som han har blitt for Viking, er komplett uforståelig, skriver supporterne i en uttalelse.

Torsdag ble det klart at Bjarne Berntsen ikke får fortsette som hovedtrener i Viking i sitt siste kontraktsår. Fra 1. januar er han ferdig i klubben.

Det er det ikke alle som er glade for.

I en twittermelding natt til fredag har Vikinghordene, klubbens supportere, lagt ut et bilde av bannere som er hengt opp på klubbens arena i forbindelse med sparkingen.

- Sirkus Sandvik må gå. Fuck svada, vi krever svar. Regionen bak Bjarne, står det på bannerne.

I en uttalelse fra Vikinghordene-styret etter sparkingen kommer det frem at de er dypt uenige i klubbens avgjørelse.

- Vi ble, som de aller fleste, sjokkert da vi i dag mottok nyheten om Bjarne Berntsen er ferdig som trener i Viking etter sesongen, skriver de på Facebook.

Og fortsetter:

- Vår fantastiske dinosaur som har tatt Viking fra Obos til regjerende cupmester på få sesonger, og som har bygget opp ett lag basert på lokale spille. Mannen som har overasket gang på gang med spillerlogistikk som kunne minne om Bård Wiggen på sine verste dager når det har kommet inn nye spillere, men som har vist seg å være nøye kalkulerte valg med en plan liggende bak.

- Treneren som fikk Zlatco Tripic til å forstå at Viking var rette valget for å få gang på karrieren igjen, tross klubben var på nivå to. Han som har ledet ett team som har gitt oss ett lag vi er glade i, som bryr seg om drakten de spiller for og forstår hva Viking betyr for oss supportere.

- Denne mannen ønsker Viking å kvitte seg med. Det er uforståelig. Så er det selvsagt slik at det helt sikkert ligger mer bak enn vi supportere vil og kan forstå. Men at det ikke går an å finne en løsning med denne legenden, som han har blitt for Viking, er komplett uforståelig.

Det er et enstemmig styre i Viking Fotball AS som har tatt avgjørelsen, skriver Stavanger Aftenblad.

– Det har vært en lang prosess, og vi har snakket sammen i tre-fire måneder. Vi mener timingen er god for å gjøre endringer i Viking nå, og klubben er godt rustet for framtiden, sier styreleder Thor Steinar Sandvik til avisen.

Berntsen skrev under sluttavtalen med Viking onsdag. Stavangerklubben skal ha ønsket å ha ham med videre i en annen rolle i 2021, men det vendte Berntsen selv tommelen ned til.

Ren oppsigelse

– Jeg er veldig skuffet over at jeg ikke får fullføre kontrakten. Jeg var veldig innstilt på å lede laget neste sesong, sier 63-åringen til Eurosport.

Til VG går han enda hardere til verks.

– Det er en ren oppsigelse ett år før kontrakten går ut. Jeg er veldig skuffet og trist. Jeg synes det er veldig tøft etter tre fantastiske år jeg har hatt i Viking nå. Jeg hadde veldig lyst til å avslutte med stil ut kontraktsperioden, men det ønsket ikke styret, sier Berntsen til avisen.

Han hevder videre å ha åpnet for å bli sportssjef, men at han i så fall ville ha en kontrakt som strakk seg lenger enn bare ett år fram i tid.

Tok cupgull

Trenerveteranen ledet i fjor til Viking til cupgull. Berntsen gjorde comeback som trener i klubben etter nedrykket fra Eliteserien i 2017. Han tok laget opp igjen på første forsøk.

I tillegg til NM-suksessen ble Viking nummer fem forrige sesong. Etterpå ble han tildelt Kniksens hederspros.

Viking ligger komfortabelt plassert på 7.-plass i Eliteserien. Laget møter Start på hjemmebane lørdag.

– Bjarne har gjort en flott jobb i Viking i tre år. Han er nok skuffet, det skjønner vi etter de gode årene han har hatt. Vi kjenner det litt i magen hele styret. Bjarne har en stor stjerne, det tar vi til oss, sier Sandvik.

Berntsen trente også Viking mellom 1992 og 1995. I årene 2005-09 var han norsk kvinnelandslagssjef.

Reklame Black Friday: Her får du oversikt over alle salgene