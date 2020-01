Viking takket ja til bud, men Ylldren Ibrahimaj avslo overgang til polsk fotball

Stavanger-klubben, som nettopp solgte kapteinen sin til tyrkisk fotball, godtok nylig et bud fra en polsk toppklubb på enda en stjernespiller.

Etter det Nettavisen kan erfare så aksepterte Viking nylig et bud på angrepsspiller Ylldren Ibrahimaj fra den polske toppklubben Cracovia.

Budet skal ha tikket inn på kontorene på Stavanger like etter nyttår.

Dette budet skal, ifølge Nettavisens informasjon, ha blitt godtatt av Viking og deres sportsdirektør Bjarne Berntsen. Overgangen skal uansett ha havarert da Ibrahimaj selv takket nei til en overgang til Polen.

Nettavisen har vært i kontakt med både Berntsen og Ibrahimaj i forbindelse med denne saken, men ingen av dem ønsker å uttale seg i særlig grad.

- Frister ikke

Ibrahimaj er veldig ordknapp på spørsmål om hvorfor han valgte å ikke signere for Cracovia, som i skrivende stund ligger på andreplass i den polske toppdivisjonen, kun bak Legia Warszawa:

- Alt jeg kan si er at jeg fortsatt er Viking-spiller. Det er det jeg forholder meg til. Om jeg har takket nei til overgang eller ikke er noe jeg ikke ønsker å gå i detaljer på, sier Ibrahimaj til Nettavisen.

- Alt jeg vet er at da jeg takket nei til å forlenge med Viking, så ønsker de å selge og få noe igjen for meg. Som sagt, man vet aldri hva som kan skje i fotballen. Jeg hverken bekrefter eller avkrefter noe som helst, men det virker som du har god informasjon, legger han til.

Ibrahimaj sitter på kontrakt ut 2020-sesongen etter at han signerte fra Mjøndalen sommeren 2018.

- Som jeg har sagt tidligere, så skjønner jeg Vikings situasjon, og at de ønsker å sitte igjen med noe for meg. Når det er sagt, så har jeg ett år igjen av kontrakten og jeg trives veldig godt her, sier Ibrahimaj, som også bekrefter at det er ingen forhandling rundt en kontraktsforlengelse med Viking.

- Men en overgang til Cracovia, det frister ikke akkurat nå?

- Ikke nå, nei, sier Ibrahimaj.

Ordknapp rundt budet fra Polen er også Vikings trener og sportsleder Bjarne Berntsen:

- Når det ikke ble noen overgang, så er ikke dette noe vi kommenterer, sier Berntsen til Nettavisen på spørsmål om budet fra Polen.

Overgangsbonanza

Det har vært en hektisk vinter for Viking. Det har tidligere blitt klart at kaptein, stjernespiller og cupfinalehelt Zlatko Tripic fortsetter karrieren i tyrkiske Göztepe.

Også Kristian Thorstvedt, som ble kåret til årets unge spiller i Eliteserien av Nettavisen, har forsvunnet fra klubben. Han er nå å finne i Genk, der han har blitt lagkamerat med Mats Møller Dæhli og Sander Berge.

Det har betydd at Viking også har måttet hente forsterkninger. Den mest profilerte overgangen, så langt, er Veton Berisha som har byttet ut Branns røde drakt for Vikings mørkeblå.

Yann-Erik de Lanlay er også tilbake i Viking etter at hans kontrakt med Rosenborg gikk ut ved årsskiftet. Også Arild Østbø returnerer til gamleklubben etter at hans kontrakt i Trondheim gikk ut.

I tillegg er Sebastian Subolonsen klar fra Sola, mens Joe Bell er hentet fra collegefotball i USA. Ut døra har blant annet Usman Sale og Amund Wichne gått. Sistnevnte er klar for nyopprykkede Start.

Som nevnt, så ble det en suksessfull sesong for Berntsen og hans lag lag i mørkeblått. Laget fra Stavanger endte til slutt som nummer fem i Eliteserien, og kunne også vise til cupgull etter at Haugesund ble slått i sesongens siste kamp på Ullevaal Stadion.

