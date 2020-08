Viking tok viktige poeng i bunnstriden

Et selvmål fra Ipalibo Jack og en sen scoring fra Joe Bell holdt til 2-0-seier for Viking over Godset lørdag.

Selv med mange sjanser i begge ender av banen så det lenge ut til å bli poengdeling i Drammen. Zymer Bytyqi var mållysten gjennom hele første omgang, men hadde ikke marginene på sin side. Godset hevet seg etter pause, men et selvmål fra hjemmelagets Jack Ipalibo mot slutten av kampen etterfulgt av scoring fra Joe Bell ødela håpet om seier for hjemmelaget. Dermed kunne Bjarne Berntsen puste lettet ut etter tre etterlengtede poeng i bunnstriden. Viking får med sine 16 poeng en liten luke ned til Start og Aalesund på nedrykksplassene. Siddisene får en tøff kamp mot Molde om åtte dager. Godset må prøve å komme tilbake på vinnersporet dagen før borte mot Brann. Sjansefylt Moses Mawa fikk en god mulighet til å sende hjemmelaget i føringen etter 12 minutter. Et lekkert veggspill med Mikkel Maigaard fortjente å ende i scoring, men ballen skled av foten til 24-åringen. Veton Berisha sto for den første muligheten i andre enden av banen etter å ha blitt spilt igjennom av Zymer Bytyqi. Viljar Myhra kom fint ut fra buret sitt og hindret bortelaget i å ta føringen. Bytyqi smalt til fra distanse og traff tverrliggeren etter 22 minutter, bare centimeter unna å melde seg på i konkurransen til årets mål. Samme mann kom til avslutning to minutter senere, men skjøt utenfor stengene. Uheldig Utover i andreomgang våknet Godset. Johan Hove smalt til, men ballen snek seg utenfor mål. Da det så ut til at det var hjemmelaget som skulle ta ledelsen, var midtbanespiller Jack uheldig og la ballen i eget nett etter en sterk prestasjon av Bytyqi på en kontring etter en corner. Godset presset på for utligning, men det var gjestene som stjal alle poengene ved å legge på til 2-0 ved Joe Bell, assistert av Veton Berisha, like før slutt. Med null poeng ligger Strømsgodset på 10.-plass med 18 poeng, mens Viking ligger to små poeng bak. (©NTB)