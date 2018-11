Viking vendte til seier og koblet grepet i opprykkskampen

Mjøndalen ledet ved pause og lå an til å sikre opprykk til Eliteserien, men Viking vendte til 4-2-seier og inntok tabelltopp. Spenningen lever til siste runde.

Viking topper tabellen med 58 poeng, ett foran Mjøndalen og to foran Aalesund, som gjorde jobben og vant 4-0 over Levanger. Alle tre har overkommelige motstandere i siste runde om en uke.

Mjøndalen ville rykket opp med seier, og det kunne nesten ikke startet bedre. I det 7. minutt tok bruntrøyene corner fra venstre, og Mathias Fredriksen kom til skudd i returrommet. Iven Austbø reddet så vidt, men kaptein Christian Gauseth satte inn returen via nærmeste stolpe.

Viking hadde ballen mye, men Mjøndalen hadde de største sjansene. Laget hadde før avspark fått en peptalk fra skiskytterkongen Ole Einar Bjørndalen og så ut til å ha siktet seg inn på opprykksfest.

– Viking kommer sikkert til å bli desperate etter hvert. Det vil gi oss utfordringer, men også muligheter, sa Mjøndalen-trener Vegard Hansen til Eurosport i pausen.

Rask vending

Utfordringene kom kjapt, og Mjøndalen greide ikke å takle dem. I det 53. minutt kom Zlatko Tripic rundt på venstrekanten og la inn foran mål. Ved nærmeste stolpe beinet Tommy Høiland inn 1-1 hardt presset av Sondre Solholm Johansen.

Bare tre og et halvt minutt senere var det Høiland som kom rundt på venstresiden og la inn. Zymer Bytyqi sto for et kunstmål da han på volley sendte et sålespark inn bak keeper George Bokwe. Dermed ledet Viking plutselig 2-1 og hadde ikke bare utsatt MIF-opprykket men overtatt førsteplassen.

I det 68. minutt økte Viking, igjen etter gjennombrudd på kant. Denne gang kom Bytyqi fram på høyresiden og serverte Johnny Furdal, som ved lengste stolpe hadde åpent mål å sikte på.

Markus Nakkim inviterte Mjøndalen inn i kampen igjen da han rett etter beinet Jibril Bojangs innlegg i eget mål presset av Olivier Occean, men Viking-innbytter Even Østensen satte punktum da han knallet Fredrik Torsteinbøs innlegg i mål ti minutter før slutt.

– Vi gjorde en svak prestasjon, men Viking er gode. Særlig i 2. omgang var de bedre enn oss og vant fortjent, sa Vegard Hansen til NTB etter kampen.

Aalesund må ha hjelp

Holmbert Fridjonsson og Pape Habib Gueye scoret to mål hver da Aalesund knuste tabelljumbo Levanger og holdt liv i sjansen til direkte opprykk. I siste runde tar Viking imot Kongsvinger, mens Mjøndalen gjester Florø og Aalesund besøker Strømmen.

Viking og Mjøndalen blir begge eliteserieklare med seier, mens Aalesund må gjøre jobben selv og håpe at en av rivalene snubler. Laget som ikke rykker rett opp må spille kvalifisering. Sogndal og Ull/Kisa er allerede kvalifiseringsklare, mens Kongsvinger holder den siste plassen to poeng foran Nest-Sotra og Tromsdalen, tre foran HamKam og Sandnes Ulf.

Kongsvinger har klart bedre målforskjell enn forfølgerne og greier seg ganske sikkert med ett poeng mot Viking, men med tap i Stavanger kan kvalifiseringsplassen ryke.

Florø fortapt

I bunnstriden vant Notodden 2-1 i skjebneoppgjøret mot Florø, som dermed rykker ned sammen med Levanger. Gaston Salasiwa scoret det avgjørende målet et kvarter før slutt.

Notodden klatret forbi Åsane, som tapte 0-5 hjemme mot Strømmen og falt til kvalifiseringsplass. Jerv, som tapte 1-4 for Ull/Kisa, er to poeng foran Notodden og Åsane og er også i fare for å måtte spille nedrykkskvalifisering.

