Vikings knuste Saints-drømmen igjen

For annen gang på tre år ble New Orleans Saints' drøm om sluttspillsuksess i NFL knust av Minnesota Vikings i sluttsekundene.

Kirk Cousins kastet en touchdownpasning til Kyle Rudolph etter 4.20 i forlengningen og ga gjestene fra Minnesota 26-20-seier i Superdome. Belønningen er bortekamp mot topprangerte San Francisco 49ers i kvartfinalen kommende helg.

Saints tvang fram forlengning da Will Lutz traff med et trepoengspark fra 49 yards to sekunder før slutt, men hjemmelaget fikk aldri ballen i forlengningen. Cousins førte sitt lag 75 yards og avgjorde med touchdown i første angrep.

Nøkkelen var en pasning på 43 yards til Adam Thielen, som fanget ballen to yards fra mållinjen. I tredje forsøk deretter havnet ballen i hendene på Rudolph i hjørnet av målsonen.

– De satte Kirk under voldsomt press, men han fikk til en perfekt pasning. Jeg er stolt av ham og alle andre, som taklet støyen og presset, sa Rudolph.

– Dette var en stor lagseier, sa Cousins.

Dalvin Cook hadde 130 angrepsyards fordelt på løp og pasningsmottak og scoret to touchdown.

Hjemmelagets 40-årige quarterbackstjerne Drew Brees måtte tåle en ny massiv skuffelse. I fjor tapte Saints hjemme for Los Angeles Rams etter forlengning i semifinalen, men enda vondest var tapet mot Vikings for to år siden. Da ledet Saint semifinalen inntil Vikings scoret et mirakuløst touchdown fra 61 yards med kampens aller siste spill.

Saints satte ny NFL-rekord med bare åtte balltap i spill fordelt på de 16 grunnseriekampene, men Brees ga bort ballen to ganger søndag. En gang kastet han ballen til motspiller, en gang mistet han den da han ble taklet. Det kostet laget dyrt.

