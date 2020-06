Eirik Bjørnø tar over stafettpinnen for «folkelige» Viking. - Vi skal ikke ha noe påtatt folkelighet.

STAVANGER (Nettavisen:) – Det er godt å komme i gang igjen. Nå mangler vi bare publikum, sier Eirik Bjørnø (29) når han møter Nettavisen utenfor stadionporten til SR-Bank Arena i Jåttåvågen.

Det er tre år siden Bjørnø sa opp en trygg og godt betalt jobb i Telia for å begynne i markedsavdelingen i Viking til halve lønnen. Da Bjørnø startet i jobben, hadde Viking plukket fem poeng på 11 kamper. Samme høst rykket klubben ned.

Bjørnø, spillerne og klubben gråt bitre tårer, og den da 26 år gamle mannen måtte spørre seg selv om det var denne jobben han ønsker å ha. I dag angrer han ikke på at han ble værende.

– Det var, og er fortsatt, et stort uforløst potensial rundt klubben. Høsten 2017 stod vi med tårer i øynene etter å ha rykket ned, og et år senere rykket vi opp med minst 16.000 tilskuere på tribunen. Å få være med på noen slike år, som i tillegg ble kronet med cupgull i fjor, er noe jeg aldri kommer til å glemme, sier Bjørnø.

GULL: Viking kunne juble for cupgull, engasjement og håp i Stavanger, etter flere år med trøblete økonomi, varierende prestasjoner og likegyldighet blant befolkningen. Foto: Trond Reidar Teigen (NTB scanpix)

Skal være til for byen og folket

Vi tar plass på stadionsetene, like ved spillertunnelen. Som gutt hadde han sesongkort på stadion. Da drømmen om å spille for de mørkeblå viste seg å være urealistisk, ønsket han i stedet å jobbe for klubben. Fotballmiljøet omtaler ham som folkelig, akkurat som daglig leder Eirik Henningsen, som Bjørnø snart tar over for.

– Jeg hadde ikke engang drømt om denne muligheten, og spesielt ikke i så ung alder. Jeg hadde ikke trodd at jeg ville få den i det hele tatt, men jeg hadde selvsagt håpet at det ville skje en gang, sier det som blir Eliteseriens yngste sjef - snittalderen er 50 år.

Underveis kommer flere spillere og hilser på oss. Troppen til kampen mot Mjøndalen dagen etter har fri, men spillerne på skadelisten har hatt egentrening.

Høyreback Sondre Bjørshol har benyttet våren til å gro ut et velstelt skjegg, og gratulerer Bjørnø med jobben. Lynvingen Yann-Erik de Lanlay, som nylig har kommet tilbake til klubben etter fire år i Rosenborg, tusler også forbi. Han bekrefter at den nyansatte Viking-sjefen er folkelig, før han legger til:

– Viking har blitt en helt annen klubb fra jeg dro til jeg kom tilbake.

Riktignok har Viking rykket ned, rykket opp, klatret opp fra rød sone økonomisk og vunnet cupgull i løpet av de siste årene, men mange peker også på at Viking har kommet nærmere folket. Daglig leder Henningsen gis ofte æren for at klubben i dag har en åpen og upretensiøs tilnærming til supporterne, mediene og til lokale klubber i Stavanger-regionen.

– Jeg skal forsøke å videreføre det han har skapt, og at det skal være en åpen og inkluderende klubb som skal være mest mulig for flest mulig. Det har Henningsen innprentet i oss, og har vært en viktig del av reisen vi har vært gjennom de tre-fire siste årene. Det skal være lav treskel for å ta kontakt med oss og å ha meninger om oss. At Viking skal være til for denne byen og dette folket, er det viktigste jeg tar med fra ham, sier Bjørnø.

POPULÆR: Mannen Eirik Bjørnø skal ta over for, Eirik Henningsen, har blitt en svært populær figur i Stavanger. Her fra pressekonferansen i 2017, da Henningsen ansatte Bjarne Berntsen som ny hovedtrener før 2018-sesongen. Foto: Carina Johansen (NTB scanpix)

Gjennom årene i markedsavdelingen har Bjørnø hatt tett dialog med supporterklubben Vikinghordene og sesongkortholderne. Han minnes at supportere og siddiser i mange år skrek etter kultur og retning på det som tidligere var Viking Stadion. 29-åringen mener smilene nå er tilbake blant supporterne, og at folk i klubben vet hva Viking ønsker å være.

Bjørnø er også klar på at han ønsker å bli oppfattet som folkelig, men sier det ikke er noe som kommer av seg selv.

– Vi skal ikke gå ut og melde at nå er vi så og så folkelige. Det handler om å opptre genuint og ekte på jobb, og vi skal ikke ha noe påtatt folkelighet. Jeg skal ha mine egne sko, og jeg kan ikke prøve å være Henningsen heller, sier Bjørnø.

FOLKELIG: En mer åpen og folkelig tilnærming til supporterne og innbyggerne i Stavanger har blitt pekt på som oppskriften til Vikings comeback til Eliteserien og suksess i fjor. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

Bedre økonomi enn på lenge

Den ferske påtroppende Viking-sjefen vrir seg litt i setet av alt pratet om folkelighet. Andre får ta seg av karakteristikkene. På spørsmål om hvilken retning han ønsker å ta Viking på sikt, er han klokkeklar:

– Viking skal tilbake til toppsjiktet i norsk fotball med lokale talenter. Den satsingen og det målet er iboende hos meg. Flest mulig skal ha skarre-r på banen, og så skal vi være dyktige til å fylle inn med spillere utenfra innimellom. Det skader ikke på publikums opplevelse når de aller fleste på banen har lokal tilhørighet, sier Bjørnø.

I forrige ukes 0-3-tap for Brann, avsluttet Viking kampen med ni lokale spillere på banen. Flere lokale talenter som Sondre Auklend, Harald Nilsen Tangen og Sebastian Sebulonsen er ventet å ta store steg i tiden fremover. Det gjør inntrykk på folk, tror den påtroppende Viking-sjefen.

– Samtidig må vi levere på banen. Dersom vi fortsetter å tape med ni lokale spillere, er det lengre vei til aksept fra supporterne, sier Bjørnø.

Selv om Viking har startet sesongen med tap, har ikke administrasjonen like høye skuldre som før. I 2016 havnet Viking i rød sone, med dårlig betalingsevne, egenkapital og driftsresultater. Et samlet underskudd på 92 millioner mellom 2008 og 2014 gjorde at Viking stod i fare for å få poengtrekk eller i verste fall miste lisensen.

Etter å ha vært under oppsyn i snaut to år, klatret Viking ut fra rød sone i 2018. I fjor gikk Viking-driften syv millioner kroner i pluss, men havnet rundt 900.000 kroner i minus etter avskrivninger. Nå er klubben blant dem som vil takle koronakrisen best, tror Bjørnø.

– Vi har lojale samarbeidspartnere og supportere. I tillegg solgte vi spillere etter fjoråret, som har gitt oss et godt økonomisk grunnlag. Jeg tror alle i Fotball-Norge kommer til å merke det langt inn i 2021 og kanskje lenger. Men for vår del er det lenge siden økonomien har sett så grei ut. Vi får telle opp i slutten av året, sier Bjørnø.

UT FRA RØD SONE: Etter to år under oppsyn, klatret Viking og Eirik Bjørnø opp fra rød sone i 2018. Siden har klubben klart å holde god avstand, og for første gang på mange år er klubbøkonomien omtrent i balanse. Foto: Magnus Ekeli Mullis

Ser til Sarpsborg og St. Pauli

– Hva er norsk fotballs største utfordring utenfor banen, slik du ser det?

– Bort ifra kvaliteten på spillet, så har mange klubber en del å gå på når det gjelder engasjement rundt klubben. I Viking ser vi en oppadgående kurve, og vi er i en privilegert situasjon der antallet samarbeidspartnere og sesongkortholdere vokser. Noen andre har det sånn, men flere andre sliter. Jeg tror norsk fotball er avhengig av profiler, gjerne lokale. Det er ingenting som er kjekkere enn når lokale vinner. Alle kan lære litt fra de store ligaene, der lokale profiler virkelig dyrkes. Liverpool har kun én scouser, Trent Alexander-Arnold, men han dyrkes til gjengjeld enormt, sier Bjørnø.

Han påpeker at alle norske klubber har ulike forutsetninger for å lykkes, og at mange er driftet godt og på gode verdier. Han peker imidlertid ut én klubb som virkelig har imponert ham.

– Sarpsborg har de siste ti årene imponert enormt mye. Måten de bygger stein på stein, bygger stadion og selger spillere til utlandet på, er utrolig imponerende. Mange har mye å lære der. Næringslivet og byen har et stort engasjement for laget.

BYGGET LAG: Påtroppende Viking-sjef Eirik Bjørnø hyller Sarpsborg 08s klubbstyring. Laget investerte smart i anlegg, trenere, spillere, og håvet inn rundt 50 millioner kroner på Europa League-suksessen i 2018. Foto: Fredrik Hagen (NTB scanpix)

I utlandet ser Bjørnø etter inspirasjon i Tyskland. Han understreker at det er langt mellom Viking og de store tyske kanonene, men at klubben kan lære av engasjementet som har preget tysk fotball de siste årene. Lave billettpriser, supporteres eierskap i klubbene og såkalte «safe standing»-tribuner er noen av faktorene som har bidratt til at tysk fotball er umåtelig populært blant fansen.

– Både de store klubbene som Borussia Dortmund og Bayern München, men også de mindre klubbene som St. Pauli, har sin distinkte måte å gjøre ting på. Der er fotballen og klubbene tilgjengelige og vet hvem de er til for, sier den påtroppende Viking-sjefen.

