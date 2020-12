- Det har gått utover mine nærmeste og hver morgen jeg har våknet har det alltid vært noe nytt, sier den avgåtte styrelederen i Viking Fotball AS.

Saken oppdateres

Viking hasteinnkalte tirsdag ettermiddag til en pressekonferanse etter flere dager med massivt trykk mot styreleder Thor Steinar Sandvik i Viking Fotball AS.

På pressekonferansen ble det klart at styrelederen trekker seg fra sitt verv.

- Det har vært jævlig tøft de siste dagene. Det har gått utover mine nærmeste og hver morgen jeg har våknet har det alltid vært noe nytt. Det er mange som har støttet meg og sagt at det ville gå over, men jeg har ikke følt det. Det har bare eskalert, sier Sandvik på tirsdagens pressekonferanse.

Sandvik informerer at han tok avgjørelsen tidligere tirsdag.

Etter at det ble klart at Bjarne Berntsen ikke får fortsette som trener i klubben etter sesongen har det kokt i Stavanger. Tidligere tirsdag erkjente Vikings FK-styreleder Rune Bertelsen til Aftenbladet at det har blitt gjort feil, og at de som arbeidsgiver burde grepet inn i forhandlingene mellom AS og Bjarne Berntsen.

Berntsen la ikke skjul på at han var skuffet og trist etter den overraskende beskjeden.

Avgjørelsen skapte sterke reaksjoner i Stavanger. Sandvik sa selv at han fått mye hets fra sinte supportere. Viking-fansen hengte opp bannere inne på stadion og møtte opp med flytteesker merket «Sandvik» ved lørdagens kamp mot Start.

NFF har også varslet at de vil se på hvordan Viking har behandlet denne saken. Det har blitt antydet at Viking har begått brudd på den såkalte dualmodellen og idretten regler ved at AS-styret tok avgjørelsen og ikke klubbstyret i Viking FK.

Berntsen har selv ikke utelukket at han kan fortsette i en rolle i klubben selv om han i utgangspunktet er ferdig fra 1. januar.

Berntsen hadde kontrakt ut sesongen 2021. Bjarte Lunde Aarsheim og Morten Jensen vil ta over hovedtreneransvaret fra og med årsskiftet.

