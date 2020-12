Vikings styreleder trekker seg: – Det har vært jævlig tøft

Vikings styreleder Thor Steinar Sandvik går av etter noen hektiske dager og stort oppstyr rundt sparkingen av hovedtrener Bjarne Berntsen.

Sandvik offentliggjorde sin avgang på en pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

– Det har vært jævlig tøft de siste dagene. Det har gått ut over mye. Mine nærmeste … Hver morgen var det alltid noe nytt. Mange har støttet meg og sagt at det går over, men jeg har ikke følt det. Det har bare eskalert, innledet Sandvik på pressekonferansen.

Sandvik opplyser til Stavanger Aftenblad at han tok avgjørelsen tirsdag. Sandvik vil fortsatt stå som eier og sponsor av klubben.

Etter kunngjøringen manet han til ro rundt klubben.

– Med det store håpet sier jeg: Nå må de få fred, de som jobber her. Klubben må få fred. De må få fred til å jobbe med det de skal jobbe med. Jeg oppfordrer alle til å tenke på klubbens støtte og beste ve og vel, sa Sandvik.

– Støtt opp om veien videre. Ikke pirk, ikke plukk, ikke gjør så mye ut av det. Det er mye godt som skal spire og gro her, sa han.

Oppstyr

De siste dagene har det vært et stort medietrykk på klubben etter at det ble klart at Berntsen ikke får fortsette som hovedtrener etter årets sesong.

Sandvik sa han opplevde trusler og sjikanerende meldinger etter at sparkingen av Berntsen ble kunngjort, og mange av klubbens supportere har tatt til orde for hans avgang.

På Vikings arena ble det dagen etter at Berntsen-sparkingen var klar, hengt opp flere kritiske meldinger rettet mot klubbledelsen.

Berntsen hadde kontrakt ut sesongen 2021. Stavangerklubben skal ha ønsket å ha ham med videre i en rolle som sportssjef i 2021, men det vendte Berntsen selv tommelen ned for. Bjarte Lunde Aarsheim og Morten Jensen vil ta over hovedtreneransvaret fra og med årsskiftet.

NFF undersøker

Bruddet med Berntsen skal ses på av Norges Fotballforbund (NFF), opplyste Espen Auberg i NFFs juridiske seksjon til VG tidligere tirsdag.

Årsaken er at det var Vikings AS-styre, og ikke Viking Fotballklubb, som gjennomførte forhandlingene med Berntsen.

Det var klubbens AS-styre som var i samtaler med 63-åringen om veien videre. Det endte med at partene brøt med hverandre og i stedet forhandlet om sluttavtale.

Det kan være brudd på idrettens egne regler. Det er fotballklubben, og ikke aksjeselskapet, som er arbeidsgiver for Vikings spillere og trenere.

(©NTB)

Reklame Supertilbud: Nå kan du få gratis strøm til februar