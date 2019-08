Viktor Hovland fortsetter storspillet i Idaho

Med sju under par på 3. runde i Albertsons Boise Open ligger Viktor Hovland helt i tet før finalerunden søndag.

21-åringen åpnet knallsterkt med fire birdies på de fem første hullene i golfturneringen i Idaho i USA lørdag. Han spilte på par de neste rundene, før han fikk en birdie igjen på 12. hull. Også på 15. og 16. hull spilte han til birdies, resten på par.

Nordmannen spilte en 64-runde, noe som er en tangering av hans laveste score denne sesongen, skriver Norsk Golf.

Hovland leder turneringen med ett slag foran amerikanerne Rob Oppenheim og Bronson Burgoon.

For at Hovland skal kunne sikre seg PGA-tourkortet, må han ende blant de 25 beste, skriver golfnettstedet.

21-åringen sier i et intervju med GOLFTV ifølge Norsk Golf at han ikke tar noe for gitt når han skal spille siste runde søndag.

– Det er ikke lenge siden jeg spilte college. Tanken på at jeg kan ta min første profftittel allerede, er kul. Vi får se hva som skjer. Jeg må fortsatt spille bra, sier han.

