Viktor Hovland med sterk snuoperasjon

Viktor Hovland leverte en sterk snuoperasjon i den andre runden i Travelers Championship.

Hovland leverte tre over par, en såkalt trippelbogey på hull ti, skriver VG. Da var han to slag bak den såkalte cuten som gjør at han kan spille om dollar også denne helgen.

To birdier på hullene 13 og 15 sikret han den muligheten. Og 21-åringen viste nerver av stål med tre par på de tre siste. Det ga et sluttresultat på to under par, og nordmannen er med i kampen om de store pengene i helgen.

Samtidig varsler nordmannen at han ønsker å se på andre svingtrenere enn nåværende trener Denny Lucas. Treneren tar nyheten med knusende ro.

– Viktor er en nysgjerrig type og leter konstant etter det lille ekstra for å bli bedre. Det er masse informasjon å hente der ute, og han vil bare teste det ut. Jeg kan ikke klandre ham for å prøve å bli bedre. Han er sin egen herre og tar sine egne beslutninger, sier Lucas til VG.

Hovland tok en sensasjonell 12.-plass i US Open nylig etter å ha gått sisterunden på 67 slag. Totalt endte han på 280 slag i turneringen. Ingen amatør kan vise til lignende tall i turneringens historie.

(©NTB)