Vil bygge nytt toppidrettssenter til en halv milliard kroner

Toppidrettssjef Tore Øvrebø håper et nytt toppidrettssenter kan stå ferdig allerede i 2023.

Mulighetsskissen som danner grunnlaget for valg av utbyggingskonsept for nytt nasjonalt toppidrettssenter er ferdig, skriver Norges Idrettsforbund i en pressemelding torsdag formiddag.

Olympiatoppen ved Sognsvann i Oslo har blitt for lite og kapasiteten hevdes å være sprengt.

Norges Idrettsforbund skriver at treningsforholdene er under enhver kritikk.

- Vedlikeholdskostnadene øker, og vi beveger oss sakte, men sikkert, inn i en krise, sier toppidrettssjef Tore Øvrebø.

I 2019 bevilget regjeringen tre millioner kroner for å utrede utbygging av et nytt nasjonalt toppidrettssenter. Arbeidet med utredingen er nå avsluttet og håpet til Norges Idrettsforbund er nå å få bygget et nytt senter ved Sognsvann på 11.600 kvadratmeter.

Halv milliard



Det er ventet at prislappen vil ligge på mellom 460-525 millioner kroner.

Det opprinnelige prosjektet Campus Sognsvann skal ha vært tre ganger så dyrt.

Øvrebø tror derfor det vil bli langt mer sannsynlig å få realisert det nye prosjektet.

- Vi har fått positive signaler fra Kulturdepartementet og ikke minst Norges idrettshøgskole, som er både samarbeidspartner og tomteeier. Noen særforbund som ønsket seg store spesialflater kan bli litt skuffet, men det vi kan si, er at senteret vil gi betydelig større muligheter enn dagens senter gir, sier Øvrebø i en pressemelding.

TOPPIDRETTSSJEF: Tore Øvrebø håper at et nytt toppidrettssenter kan stå klart allerede i 2023. Foto: Svein Ove Ekornesvåg (NTB scanpix)

Behandles i Idrettsstyret



Øvrebør forteller at dersom finansieringen faller på plass så kan det nye senteres stå ferdig så tidlig som i 2023.

Men først må planene behandles av Norges idrettshøgskole og Idrettsstyret. Det skjer i august.

Idrettspresident Berit Kjøll mener det er viktig for norsk toppidrett å få på plass et nytt senter. Hun gleder seg over de nye planene som er lagt frem.

- Jeg er glad for å ha fått presentert noe som er både fremtidsrettet og moderne, samtidig som det er effektivt og nøkternt. Det er realisme i dette prosjektet og jeg ser virkelig frem til en god diskusjon og behandling i Idrettsstyret.

- Norsk idrett har satt seg som mål om å gjøre de beste bedre, gjøre de beste flere og ikke minst utvikle morgendagens utøvere. Det forplikter, sier Kjøll.