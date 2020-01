Vil ikke skjerme brennhet Lindvik

Hoppsjefen kaller seieren i nyttårshopprennet en «gamechanger» i Marius Lindviks karriere, men ser ingen grunn til å ta grep for å redusere trykket rundt ham.

Det har vært hektisk rundt overraskelsesmannen etter triumfen i Garmisch-Partenkirchen onsdag. Mange har villet ha en bit av ham. Den slags virak er ikke den 21-årige romerikingen vant til. Foran inneværende sesong hadde han kun vært blant de ti beste i et verdenscuprenn én eneste gang.

Fredag er det kvalifisering i Bergiselbakken i Innsbruck. Der blir Lindvik igjen et hett navn. Hoppsjef Clas Brede Bråthen ser ikke behov for å skjerme 21-åringen.

– Nei. Vi lever av det mediene klarer å produsere. Så lenge han ikke blir forstyrret sånn at han ikke rekker å hoppe og trene, skal ikke vi ha noen «røde» perioder, smiler han til NTB.

Viser til Lundby

Bråthen er samtidig klar på at onsdagens seier forandret 21-åringens relativt unge karriere for godt. Overraskelsesmannen er ikke lenger «bare Marius Lindvik», slik hoppsjefen uttrykker det.

– Ja, det er en «gamechanger», men forhåpentligvis er det ikke noe som forandrer gutten, sier Bråthen, men vedgår at det siste kan være krevende.

– Det kan fort være at man ender i en situasjon der man går fra det å angripe og ikke ha noe å tape, til å bli redd for å miste det du har. Det er faren, sier han.

Hoppsjefen sier det er «krevende for unge mennesker når omverdenen endrer seg brått» – og legger ikke skjul på at norsk hoppsport har hatt sine eksempler på at det har vært tungt å følge opp suksess.

– Ut fra det vi har erfart i norsk hoppsport, er det bare Maren Lundby som har taklet det godt. Da mener jeg ikke at de blir drittsekker eller noe sånt, men det er bare det at det forstyrrer fokuset litt, og at man mister seg selv litt, sier Bråthen.

– Er du redd for at det kan skje med Lindvik?

– Jeg er redd det kan skje med alle, smiler hoppsjefen – men er rask med å legge til:

– Jeg vet hvor krevende det er, men opplever at Marius er en type som er ganske lugn på dette.

Klare med råd

Bråthen er klar på at landslagsapparatet skal gjøre sitt for at Lindvik gjør som Maren Lundby og følger opp den sportslige suksessen han nå opplever.

– Vi har lyktes med Maren. Hun har blitt unik. Hun har fått mange gode råd av folk rundt seg, folk som er tett på henne. Hvis han ønsker å få de rådene, er det viktig at vi er der, og det er vi, sier hoppsjefen.

Han er trygg på at hoppkometen er lydhør med hensyn til det omgivelsene har å bidra med på den fronten. Samtidig gjelder det at de gode rådene kommer til rett tid.

– Det kan kanskje være greit å spørre om han vil ha de rådene nå som han er helt der oppe. Den dagen du er nede eller på vei ned, kan det kanskje tenkes at du ikke er så nysgjerrig på de rådene, smiler Bråthen.

Kanskje ble en varig norsk hoppstjerne tent 1. nyttårsdag i Garmisch-Partenkirchen. Lite hadde gledet hoppsjefen mer enn det.

– Nå har han foreløpig bare vunnet ett skirenn, men fortsetter han å vinne mange og viktige skirenn, er det forskjellen mellom en lysende og en slitsom framtid for en idrett som vår. Det er dette vi lever av. Det er øyeblikk som det i Garmisch vi må ha flere av, sier han.

