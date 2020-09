Vil oppleve Bjørgen i Vasaloppet allerede i morgen

Marit Bjørgens comeback som langrennsløper er så spennende at jeg skulle ønske jeg kunne spole tiden frem og oppleve det allerede i morgen. Kommer hun til å bli nummer én igjen. Ja, jeg tror det er en mulighet.

Det meste er uavklart før kommende skisesong. Vi vet ennå ikke hvordan verdenscupen kommer til å gjennomføres eller om det blir noe VM i tyske Oberstdorf.

Vi vet ikke hvordan det nye fluorforbudet kommer til å fungere i praksis, med nye produkter og relativt uprøvde testmaskiner.

Og vi vet ikke hvordan Visma Ski Classics, med blant annet Vasaloppet og Birken kommer til å se ut.

Spørsmålene er mange et par måneder før konkurranseopptakten på Beitostølen.

Spørsmålet som kiler mine skinerver mest er hvordan det skal gå for Marit Bjørgen i comebacket i Vasaloppet.

Kan hun lykkes?

Holder virkelig ti timer trening i uken fra mai måned 2020 til første søndagen i mars 2021 for å knekke de steinharde utholdenhetsmaskinene Britta Johansson Norgen, Lina Korsgren og Astrid Øjre Slind på nimilsferden mellom Sälen og Mora?

TØFF KONKURRANSE: Lina Korsgren er blant konkurrentene Marit Bjørgen skal bryne seg på i Vasaloppet neste år. Korsgren vant årets utvage av Vasaloppet. Foto: Ulf Palm (AFP)

De trener minst dobbelt så mye som Bjørgen, 40.

Vi vet også at damene har utviklet stakingen enormt de siste fem-seks årene, og bare et femtitalls herrer var sterkere i nimilsklassikeren i år enn den suverene vinneren Line Korsgren, Team Ramudden.

Bjørgen står altså overfor en av sine vanskeligste utfordringer slik jeg ser det.

Det er både kult, spennende og faktisk litt overraskende at tidenes beste kvinnelige skiløper vil måle krefter i steinharde langløpskonkurranser.

For et år siden møtte jeg en smilende Bjørgen som i rolig tempo dro en barnevogn langs veien til Tryvann i Nordmarka.

Da var hun helt ferdig med konkurranser.

Åtte gull, fire sølv og tre bronsemedaljer i OL. 26 VM-medaljer, hvorav 18 gull, samt 114 seirer i verdenscupen fikk holde.

GULLGROSSIST: Marit Bjørgen går inn til karrierens siste individuelle gull, på 30-kilometeren i Pyeongchang i 2018. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)

Et par måneder senere fikk jeg øye på henne igjen, lengre ut i marka. Da kom hun løpende med mannen på slep. Det gikk ganske fort. Ikke akkurat joggetempo.

Under sesongåpningen på Beitostølen lurte jeg på om dem abdiserende skidronningen hadde begynt å få abstinenser og startet oppkjøringen til et comeback. Bjørgen bare lo av meg.

«Bare mosjon, noen dager i uken».

Nå vet vi at Bjørgens ski- og konkurransesult ikke var mettet.

Vasaloppet er i alle fall hennes nye hovedmål som skiløper. Kanskje går hun en distanse i NM også? Kanskje, kanskje Marcialonga og Birken?

Få vet, kanskje ikke engang Bjørgen selv. Hun lover aldri mer enn hun kan holde.

Bjørgen er ikke kjent for å være noen skigående forretningskvinne som søker rampelys og PR for å selge produkter eller for å holde varemerket varmt gjennom å delta i flere spektakulære jippoer og deltar på rulleski og langrennsski utrent.

KLAR FOR COMEBACK: Marit Bjørgen satser på langløp kommende sesong. Her er hun på åpningshelgen på Beitostølen i 2018. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Bjørgen mener, etter alt å dømme, alvor. Hun gjør neppe comeback i Visma ski Classics for å «bare» gjennomføre løpet og la seg bli fraløpt av tusentalls mosjonister.

Jeg er helt sikker på at Bjørgen drømmer om å vinne Vasaloppet når hun står på startstreken i Berga by den første søndagen i mars, ordentlig forberedt på alle plan.

Jeg tror hun kan lykkes.

Med Bjørgens styrke og utholdenhet, finnes absolutt sjansen, selv om hun aldri tidligere har staket i konkurransefart i ni mil. Det kommer til å bli tøft og gjøre vondt, men dette skifenomen fra Trøndelag har bein i nesa.

For Visma Ski Classics er Bjørgens inntog i langløpscupen et kjempekupp.

Interessen fra media, som vil følge den tidligere skidronningens forberedelser til Vasaloppet, kommer til å bli kjempestor.

FOLKEFEST: Vasaloppet er også for mosjonistene, men Marit Bjørgen stiller neppe på start for å bli fragått av tusenvis av mosjonister, tror Torbjørn Nordvall. Foto: Ulf Palm / Tt Nyhetsbyrån (NTB scanpix)

Konkurransen har lenge vært et av Sveriges mest sette TV-program, med bortimot to millioner SVT-seere når det drar seg mot målgang i Mora.

Også NRK sender Vasaloppet med hundretusenvis av seere.

Starter Bjørgen, blir det trolig seerrekord både i Sverige og Norge.

Brødrene Auklands rekruttering av Marit Bjørgen til Team Ragde Eiendom, med rutinerte Magnar Dalen som sportssjef, er en skisaga allerede før konkurransene har startet.

Så uventet.

Så modig.

Så utfordrende.

Bjørgen vil sannsynligvis vinne mer - bli best i verdens største skikonkurranse Vasaloppet.

Om nå ikke pandemien gruser alle forventninger og forhåpninger for aktive og arrangører.

Vi kan bare håpe, tro og drømme og Vasaloppet, verdenscup og VM slik det ser ut i dag.

Jeg skulle gjerne spolt tiden frem for å få oppleve Bjørgen i Vasaloppet allerede i morgen.

Svaret på spørsmålet mange stiller seg er utrolig spennende. Vinner hun?