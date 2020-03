Vil redde Premier League-sesongen med «VM-baser» og isolerte leirer

Premier Leauge-klubbene jobber på spreng for å finne løsninger som kan redde sesongen midt i koronakrisen.

Premier League-klubbene har i helgen sittet i møter og diskutert hvordan de kan få fullført inneværende sesong.

Ligaen ble stoppet ni serierunder før slutt på grunn av utbruddet av koronavirus og er i første omgang utsatt til 30. april.

92 direktesendte kamper

I helgens møte har klubbene skissert planer om isolerte, VM-lignende leirer og kamper bak stengte dører i juni og juli, skriver The Independent.

De enorme TV-avtalene legger et ekstra press på klubbene for å få fullført sesongen, og ifølge avisen er det nå mulig at samtlige 92 gjenværende kamper blir vist direkte på TV.

The Independent peker også på at planen trolig vil ha myndighetenes støtte, fordi det er et ønske om at folket skal kunne engasjere seg i sport, spesielt hvis sikkerheten strammes ytterligere rundt befolkningen for øvrig.

For å kunne gjennomføre planen, må imidlertid spillerne isoleres på egne hoteller og separeres fra familiene sine gjennom sommermånedene.

Egne sykehus?

Idéen om et slags VM-format, med flere TV-sendte kamper hver dag gjennom sommeren, skal ha blitt foreslått for flere uker siden, men diskuteres nå som et høyst sannsynlig scenario.

Det er imidlertid fortsatt utfordringer knyttet til forslaget.

For eksempel når spillerne pådrar seg skader, skal helsepersonell behøve å forholde seg til fotballspillere, når de samtidig kjemper en global kamp på liv og død?

Samtidig vil det bli sett på som en stor kulturell hendelse og et vendepunkt når Premier Leauge en gang returnerer til skjermene. Det vil være et stort steg på veien tilbake til normalen i England.