Vil sende Ødegaards klubbkamerat i fengsel

Serbisk påtalemyndighet utferdiget fredag tiltale mot Real Madrid-spiller Luka Jovic for å ha brutt karanteneplikt under pandemien, med påstand om fengsel.

Aktoratet vil ha seks måneders fengselsstraff for Jovic, som under et besøk i Beograd under den første nedstengningen i mars brøt karanteneplikten. Han ble observert ute i gatene og på en fødselsdagsfest for kjæresten selv om han var pålagt å holde seg hjemme i 14 dager.

Jovic kunne ha sluppet straffeforfølgelse ved å betale en sum tilsvarende 325.000 kroner til humanitære formål. Han har ikke gjort det, og nå blir det rettssak.

Jovic uttalte den gang at han ikke fikk tilstrekkelig informasjon om karantenepåbudet, og hevdet at han kom hjem til Serbia for å gi familien og folket moralsk støtte under pandemien. Han påpekte også at han hadde testet negativt på viruset både i Spania og Serbia.

22-åringen er klubbkamerat med Martin Ødegaard, men har slitt med å få spilletid i høst. Han var ubenyttet reserve da Serbia slo Norge i EM-kvalifiseringsomspillet tidligere i måneden.

(©NTB)