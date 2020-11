Villa-kapteinen erkjenner skyld for uaktsom kjøring

Aston Villa-stjernen Jack Grealish erkjente straffskyld for to tilfeller av uaktsom kjøring i en høring i retten i Birmingham tirsdag.

Den 25 år gamle Villa-kapteinen er tiltalt for tre lovbrudd relatert til en bilulykke i mars og ett tilfelle av uforsvarlig kjøring i forbindelse med en episode i nærheten av klubbens treningsanlegg i oktober.

Grealish møtte ikke opp i retten, men innrømmet skyld via sin advokat. Det skriver flere britiske medier.

Den første hendelsen skjedde under den første koronavirus-nedstengningen av det britiske samfunnet. Da skal Grealish blant annet ha unnlatt å stoppe ved et ulykkessted.

Han krasjet sin Range Rover under et døgn etter at han publiserte en video i sosiale medier der han oppfordret alle til å holde seg hjemme for å redde liv.

I etterkant av episoden i mars offentliggjorde Grealish også en video der han opplyste at han hadde vært dum og sagt ja til å besøke en venn selv om det var i strid med de nasjonale koronabestemmelsene. Villa-kapteinen sa han var «svært skamfull» over bruddet på retningslinjene.

(©NTB)

