Kveldens FA-cupkamp mellom Aston Villa og Liverpool går som planlagt klokken 20.45. Villa stiller trolig med spillere fra sitt U23-lag.

Et smitteutbrudd i Villa-troppen gjorde at klubben torsdag måtte stenge sitt treningsanlegg, og at hjemmekampen mot Liverpool i FA-cupens 3. runde sto i fare for å bli utsatt.

Fredag formiddag opplyser Villa imidlertid at den spilles på oppsatt tidspunkt.

På grunn av utbredt smitte i klubbens førstelag kan Birmingham-klubben bli nødt til å stille til kamp med spillere og trener fra U23-laget, skriver britiske medier.

(©NTB)

Reklame Her kan du levere Eurojackpot