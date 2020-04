Ville arrangere kamper på indianerreservat og privat øy. Nå har milliardæren funnet en ny løsning

Dana White fikk krass kritikk da han ville lure seg utenom myndighetenes restriksjoner.

UFC-president Dana White har lovet at UFC (MMA) skal være den første sporten som er tilbake på amerikansk TV når restriksjonene i forbindelse med pandemien lettes på.

Da samtlige amerikanske stater satte en stopper for all kampsport, begynte den amerikanske milliardæren å lete etter kreative løsninger. Blant annet ble det vurdert å arrangere kamper på en privat øy for utøvere som ikke kom seg inn i USA under koronakrisen.

Til slutt landet White på Tachi Palace Casino, som ligger på et indianerreservat sør for Fresno i California, utenfor myndigheten til idrettskommisjonene.

Alt var klart for at UFC 249 skulle arrangeres der 18. april, men halvannen uke før stevnet fikk White en telefon fra toppledelsen i ESPN og Disney, som ba han om ikke å gjennomføre.

KLAR FOR KAMP: Tony Ferguson skal etter planen møte Justin Gathje i Florida 9. mai. Foto: Harry How (AFP)

White lyttet til rådet fra den amerikanske TV-rettighetshaveren, men ga samtidig beskjed om at planene om å arrangere kamper på en privat øy fremdeles gjaldt.

Florida neste

Nå melder MMAfighting.com at UFC 249 har fått ny dato og ny plassering. Stevnet skal nå etter planen gå i Florida 9. mai.

Ifølge nettstedet blir utøverne, som ikke allerede oppholder seg i Florida, flydd til Jacksonville. Det er foreløpig ukjent nøyaktig hvor stevnet skal arrangeres.

AVLYST: Jack Hermansson skulle gått kamp i Oklahoma 9. mai. Det blir ikke noe av, men manageren hans, David Garcia, sier de jobber med å finne en ny kamp på en ny dato. Foto: Claus Bech / Ritzau Scanpix (NTB scanpix)

Florida-guvernør Ron DeSantis godkjente tidligere denne måneden at idrettsarrangementer skal kunne gjennomføres.

- Vi åpner for ansatte ved profesjonelle sports- og mediaproduksjoner, med et nasjonalt publikum, inkludert idrettsutøvere, underholdere, produksjonsteam, media og andre som er nødvendige for å gjennomføre. Men kun hvis stedet er stengt for publikum, heter det i vedtaket fra Florida.

Florida State Boxing Commission bekrefter overfor MMAfighting.com at de er klare for å regulere profesjonelle kamper, så lenge myndighetenes retningslinjer følges.

Hovedkampen på stevnet ligger an til å bli Tony Ferguson mot Justin Gathje i kampen om et midlertidig lettvektbeltet, da mester Khabib Nurmagomedov er koronafast i Dagestan.

Hermansson ute etter ny kamp

Oslo-fighteren Jack Hermansson skulle etter planen gå kamp mot tidligere mellomvektmester Chris Weidman i Oklahoma 2. mai, men det stevnet ble avlyst.

Hermanssons manager David Garcia opplyser overfor Nettavisen at de er i gang med å finne en ny kamp på en ny dato.

- Jack trener hver dag og holder koken så godt han kan. Vi er i disse dager i samtaler med UFC om ny fightdato for Jack, så prossessen er i gang, sier Garcia.