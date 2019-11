Vilt drama da Storhamar avgjorde sekundet før slutt

Storhamar ga fra seg tomålsledelse i sluttminuttene mot Sparta torsdag, men reiste seg og avgjorde kampen med 6-5-målet ett sekund før full tid.

De 2970 tilskuerne fikk oppleve en svært dramatisk avslutning av kampen. Tony Cameranesis vinnermål gikk inn rett før tiden var ute og sørget for at laget både inntok 2.-plassen og tok litt innpå serieleder Stavanger, som tirsdag måtte tåle sesongens første tap i ordinær tid mot Lillehammer.

Norgesmester Frisk Asker måtte se seg slått 3-7 av Stjernen på hjemmeis og ble passert av Storhamar, som er 11 poeng bak Stavanger.

Storhamar så ut til å ha avgjort kampen med 5-3-ledelse, men Mikkel Søgaard skapte ny spenning med sin redusering 2.20 minutter før slutt. Sparta øynet poeng og trodde det var i boks da Kristian Jakobsson satte inn 5-5 med 1.36 minutt igjen å spille.

Hjemmelaget ville ikke spille forlengning og rakk akkurat å avgjøre før tiden var ute.

Også Manglerud Star ventet lenge med å avgjøre da Narvik ble slått 2-1 på bortebane. Håkon Nilsen satte inn vinnermålet da fire sekunder sto igjen av forlengningen. Det gjorde han i et overtallsspill etter at hjemmelagets Svein Petter Falk-Larssen ble utvist for holding.

Med seieren overlot Manglerud Star jumboplassen på tabellen til byrival Grüner, som måtte se seg slått 5-2 av Vålerenga i torsdagens hovedstadsderby.

Stjernen sjokkåpnet i Askerhallen og ledet 2-0 etter et drøyt minutt. Gjestene ledet 3-2 etter første periode og økte ledelsen tre ganger i midtperioden. Kyle Farrell fullførte sitt hattrick da han satte inn 5-2 på veien mot firemålsseier.

Med den sterke borteseieren klatret Stjernen forbi Narvik på tabellen og inntok 7.-plassen.

Vålerenga på femteplass er bare to poeng bak Frisk og Lillehammer. Fire poeng skiller opp til Storhamar på 2.-plass.

