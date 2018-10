Vinatieri satte poengrekord i NFL

Adam Vinatieri passerte søndag Morten Andersen og er mestscorende spiller i NFL-historien. Han sparket 10 poeng for Indianapolis Colts og har 2550 totalt.

45-årige VInatieri regnes av mange som den beste kicker noensinne. Han har vunnet Superbowl tre ganger med New England Patriots og en med Colts og har satt en rekke rekorder med sine presise spark under alle slags forhold og til dels umenneskelig press.

Inntil søndag hadde danske Andersen poengrekorden, med 2544. Vinatieri tangerte den med et ekstrapoeng og et 3-poengspark i 1. periode av 42-28-seieren borte mot Oakland Raiders. Han slo den med et 3-poengspark fra 25 yards i 2. periode.

Nest beste poengplukker blant spillere som fortsatt er aktive er Seattle Seahawks-kicker Sebastian Janikowski, som har 1844.

Morten Andersen, som la opp i 2007, var på pletten med en videohilsen til Vinatieri «fra golfbanen», som han sa.

– Jeg vil gratulere med at du har slått poengrekorden min, som du tidligere har slått min rekord for antall 3-poengspark (565). Jeg setter pris på hvordan du har gjort det. Du har gjort det ute i snøvær, du har gjort det inne, du har gjort det på bortebane og hjemmebane. En fantastisk jobb. Jeg er stolt av deg, sa dansken.

