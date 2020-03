Vinicius avgjorde El Clásico for Real Madrid

Vinicius scoret vinnermålet da Real Madrid tok serieledelsen tilbake fra Barcelona med 2-0-seier i El Clásico søndag kveld. Mariano fullførte verket på overtid.

Toni Kroos sto for framspillet til 1-0, og Vinicius satte fart inn i feltet før den unge brasilianeren fra spiss vinkel skjøt mot nærmeste hjørne. Ballen endret retning på foten til Gerard Piqué, som kastet seg for å blokkere, og satte Marc-André ter Stegen ut av spill.

Det var Barcelona som skapte de største sjansene i første omgang. Antoine Griezmann skjøt over fra god posisjon, mens både Arthur og Lionel Messi var alene med keeper Thibaut Courtois uten å greie å overliste Real Madrids sisteskanse.

Etter pause kom Real Madrid til et par kjempesjanser med to minutters mellomrom. Først nikket Isco mot hjørnet på innlegg fra Dani Carvajal, men på streken sto Gerard Piqué som iskaldt avverget scoring.

Deretter var det Karim Benzema som på en giftig kontring fikk et framspill fra Carvajal på hjørnet av 5-meteren, men skuddet gikk over mål.

Barcelonas danske nyervervelse Martin Braithwaite ble tredje Barcelona-spiller som tapte en duell alene med Courtois. Rett etter at han ble byttet inn for Arturo Vidal ble han spilt gjennom av Nélson Semedo, men Courtois var best igjen.

Rett etter kom Real Madrids ledermål.

Barcelona jaget febrilsk en utligning. Piqué fikk en stor mulighet da han møtte Messis frispark ved nærmeste stolpe, men han traff feil med headingen, og ballen forsvant utenfor.

Ter Stegen tok turen i angrep på overtid, men i stedet scoret Mariano målet som fastsatte resultatet sekunder etter at Zinédine Zidane sendte ham på banen. Martin Ødegaards tidligere lagkamerat på klubbens B-lag Castillo brøt gjennom på høyresiden, holdt Samuel Umtiti fra livet og scoret fra meget spiss vinkel med en avslutning over skulderen på Barcelona-keeperen.

