«Vintage-Bale» herjet i Tottenhams storseier

En opplagt Gareth Bale scoret to mål og bidro med en målgivende pasning da Tottenham høvlet over Burnley med 4-0 i Premier League søndag.

I hjemmekampen så Bale ut som den spilleren nettopp Tottenham solgte til Real Madrid for åtte år siden.

Waliseren brukte under to minutter på å score sitt andre ligamål for sesongen, etter en glimrende stikker fra Son Heung-min. Og før kvarteret var gått sendte Bale i vei en strålende crosser som nådde Spurs-toppscorer Harry Kane, som dundret inn 2-0 via et Burnley-bein.

Klasseforskjellen mellom lagene var et faktum da Bale igjen var involvert etter en halvtime. Han fant tidligere Real Madrid-kollega Sergio Reguillon på venstrekanten, som på sin side fant Lucas Moura inne boksen. Brasilianeren gjorde ingen feil og satte inn 3-0 til vertene.

Tottenham fortsatte å kjøre over Burnley i annen omgang. Igjen var det tidlig i omgangen, og igjen var det Son Heung-min til Gareth Bale. Waliseren tok imot ballen, la til rette og skrudde ballen i nettmaskene med kraft og presisjon.

4-0-seieren var etterlengtet for et Tottenham-lag som hadde tapt fem av sine siste seks kamper i Premier League. London-laget klatret med det opp på 8.-plassen foran Aston Villa, som har en kamp mindre spilt.

(©NTB)

Reklame Dette påskeegget er nesten for godt til å være sant