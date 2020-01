Vinterens store overgangssaga: - Bruno Fernandes ønsker å dra til Manchester United

Flere kilder melder at en overgang nærmer seg for Bruno Fernandes.

Bruno Fernandes til Manchester United var en av de store overgangssnakkisene i sommer, men da overgangsvinduet stengte 31. august var stadig Fernandes Sporting Lisboa-spiller - til United-supporternes store fortvilelse.

Fortvilelsen er heller ikke så vanskelig å forstå: I løpet av forrige sesong noterte Fernandes seg for svimlende 20 mål og 13 målgivende i Liga Nos. Denne sesongen har han så langt fulgt opp med åtte mål og syv målgivende på 15 kamper i ligaen - målpoeng Ole Gunnar Solskjær og Manchester United sårt kunne trengt.

Nå ser det også ut som om det kan bli en realitet i den andre halvdelen av Premier League-sesongen.

Møtevirksomhet i London

Portugisisk presse har i flere uker vært samstemte på at Manchester United og Sporting Lisboa er i forhandlinger om spilleren, som signerte en ny og forbedret kontrakt med Lisboa-laget så sent som i sommer.

Nå melder noen av de mest troverdige United-journalistene at en overgang er på trappene.

James Ducker skriver for The Telegraph at Bruno Fernandes har gitt klar beskjed til Sporting-ledelsen om at han ønsker å dra til Manchester United, så lenge klubbene kommer til enighet om pris.

Sporting-president, Frederico Varandas, skal ha vært i møte med Ed Woodward og Matt Judge på Uniteds kontor i London på fredag, og dro tilbake til Lisboa med et konkret tilbud, skriver Ducker.

Sporting skal i utgangspunktet ha ønsket seg så mye som 80 millioner euro for 25-åringen, mens United skal ha sett for seg en pris nærmere 50 millioner euro.

Faktum er at Sporting Lisboa har store økonomiske utfordringer, noe som igjen forsterker Uniteds forhandlingskort. Sporting skal også ha vært svært interessert i å vekke interessen hos Tottenham, slik at prisen på Fernandes kunne drives opp. Denne planen falt sammen da Spurs bestemte seg for å hente Gedson Fernandes på lån, skriver The Guardian.

I neste serierunde i Portugal er det klart for et av årets største oppgjør, når Sporting Lisboa og Benfica braker sammen i landets hovedstad. Sporting-trener, Jorge Silas, kunne ikke bekrefte at hans nøkkelspiller vil være en del av laget til det oppgjøret.

- Jeg kan ikke garantere noe, for jeg vet ikke. Bruno (Fernandes) er en enorm spiller, og alle spillere som han vil tiltrekke seg interesse. Jeg liker ikke å tenke på det, men jeg må tenke på alternativer hvis Bruno forlater klubber. Jeg håper i det lengste at det ikke skjer, men det er noe vi er nødt til å begynne å tenke på, er Silas sitert på av The Guardian.

Jamie Jackson dekker Manchester United for The Guardian, og har nok fått noe av den samme informasjonen som kollegaen i The Telegraph.

Han skriver at United er klare for å gjøre alvor av interessen for Fernandes, og at Sporting Lisboa nå forbereder seg på et liv uten den offensive midtbanespilleren.

Også BBCs Simon Stone - som kjenner Manchester United bedre enn de fleste, melder mandag at Bruno Fernandes ønsker å dra forlate Lisboa-klubben til fordel for United. Journalisten legger dog til at det ikke er det samme som at overgangen faktisk vil skje.

Samstemt portugisisk presse

I Portugal har pressen i lang tid koblet Bruno Fernandes til Manchester United.

Det fortsetter de med også i januar, og samtlige av de største avisene i landet er klare på at Manchester Uniteds interesse er reell.

Record skriver at det nå er de siste detaljene som gjenstår før Fernandes kan signere for Solskjærs United. De trekker også frem Marcos Rojo, som kan gå andre veien hvis Fernandes ender i Manchester. Rojo ble for øvrig hentet fra nettopp Sporting Lisboa i 2014.

O Jogo skriver at Sporting stadig forbereder seg til Benfica-kampen med Bruno Fernandes i laget, men at det kan forandre seg hvis forhandlingene får et gjennombrudd denne uka. De er mer klare på at Sporting ønsker seg Rojo som en del av avtalen, men at lønnen argentineren krever kan bli et problem.

A Bola er avisen som kanskje drar den lengst - og slår opp at en overgang kan bli klar allerede mandag eller tirsdag denne uken.