- Kalla gjør comeback på landslaget

Charlotte Kalla (30) kommer til å returnere på det svenske landslaget neste sesong.

Det er Dagens Nyheter som torsdag melder at den svenske langrennsstjernen kommer til å gjøre comeback på Sveriges landslag.

Akkurat som Petter Northug har stått utenfor det norske landslaget de siste sesongene, har den svenske langrennsstjernen kjørt sitt eget løp i Sverige de to siste årene.

Nå melder flere svenske medier at Kalla kommer til å ta med seg sin trener Magnus Ingesson og igjen bli en full del av Sverige landslag.

Flere endringer for det svenske landslaget



Nyheten kommer kort tid etter at det ble klart at den norske treneren Ole Morten Iversen ikke kommer til å fortsette som landslagstrener for de svenske kvinnene.

Denne uken ble det også klart at svenskene herretrener Lars Selin heller ikke fortsetter på landslaget.

Det er foreløpig også usikkert om Sveriges landslagssjef Rikard Grip kommer til å fortsette i sin stilling.

OL-suksess

Charlotte Kalla har nylig avsluttet en strålende vintersesong hvor hun blant annet reiste hjem med fire medaljer fra OL i Pyeongchang.

Høydepunktet kom da hun tok OL-gull på 15-kilometer skiathlon.

Kalla valgte i vinter å stå over Tour de Ski for å forberede seg best mulig til OL, men endte likevel på 7. plass i verdenscupen sammenlagt.

