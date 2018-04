- Northug takker ja til landslaget

Hevder Petter Northug (32) er innstilt på å gjøre comeback på landslaget.

Det er Dagbladet som tirsdag melder at Northug er innstilt på å returnere til det norske landslaget etter å ha satset privat de siste fem årene.

Avisen erfarer at den norske langrennsstjernen nå er innstilt på å være en del av sprintlandslaget under Arild Monsens ledelse neste sesong.

Til Nettavisen bekrefter Monsen at han nylig har vært i kontakt med Northug.

- Jeg har hatt dialog med Petter de siste ukene, sier Monsen til Nettavisen.

Han vil derimot ikke bekrefte om trønderen er med på laget hans som blir presentert på en pressekonferanse førstkommende mandag.

- Vi holder på å legge siste hånd på verket i disse dager. Vi skal gjøre det på trenermøte denne uken. Vi har jobbet med lagene, men jeg kan ikke bekrefte noe på nåværende tidspunkt, sier Monsen til Nettavisen.

Den norske landslagstreneren er forsiktig med å kommentere noe om saken, men kan si på generelt grunnlag at han tror Northug har det som skal til for å kunne hevde seg i langrennssporet igjen.

- Petter kan helt klart komme tilbake. Jeg ser ikke noe grunn til at han ikke kan det, men det krever hardt arbeid for ham som for alle andre, sier Monsen.

I KONTAKT MED NORTHUG: Arild Monsen bekrefter at han har vært i kontakt med Petter Northug de siste ukene.

Northugs manager: - Ingen kommentar



Nettavisen har også vært i kontakt med Northugs manager, Are Sørum Langås, men heller ikke han vil hverken bekrefte eller avkrefte Dagbladets påstander om at 32-åringen planlegger landslagscomeback.

- Jeg har ingen kommentar til det foreløpig, skriver Langås i en sms til Nettavisen.

Northugs manager har tidligere i vår vært i møte med administrasjons- og markedssjef for langrenn i Norges Skiforbund, Espen Bjervig, men partene har så langt vært sparsommelige med å opplyse om hva de har kommet frem til.

Skiforbundet gjorde helomvending

Mye tydet på at det meste lå til rette for et comeback på landslaget for Northug da TV 2 avslørte at Norges Skiforbund langt på vei var enige om en sponsoravtale med Coop, Northugs privatsponsor.

Forrige uke ble det imidlertid klart at Skiforbundet valgte å vrake Coop-avtalen og i stedet fortsette samarbeidet med NorgesGruppen.

Dermed så veien tilbake på landslaget lenger ut for Petter Northug.

Stemmer nå Dagbladets påstander om at Northug likevel har bestemt seg for å takke ja til en plass på landslaget kommende sesong, kan det tyde på at Northugs samarbeid med Coop kan være historie.

MANAGER: Are Sørum Langås (t.h.) er Petter Northugs manager.

Coop: - Venter på avklaring



Hans avtale med dagligvarekjeden går i utgangspunktet ut neste måned.

Kommunikasjonsdirektør i Coop, Bjørn Takle Friis, vil foreløpig ikke si noe om selskapet er innstilt på å fortsette samarbeidet med langrennsstjernen.

- Petter har nå fullt fokus på dialogen med langrennslandslaget og vi venter på en avklaring der. Vi har ikke hørt noe om en endelig avgjørelse ennå, sier Friis til Nettavisen.

Friis er tydelig på at Coop uansett ønsker Northug suksess i langrennssporet uavhengig av hva han velger å gjøre fremover.

- For oss har det viktigste vært at Petter lykkes sportslig. Om han blir tatt ut på landslaget og lykkes der, så er det bare bra, sier Friis.

Nettavisen har forsøkt å komme i kontakt med landslagssjef Vidar Løfshus tirsdag kveld, men han har foreløpig ikke svart på vår henvendelse.

