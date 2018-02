28 dopingmistenkte russere fikk medhold i CAS

Ble først utestengt av IOC - torsdag ble de frikjent.

Det melder idrettens voldgiftsrett (CAS) i en pressemelding torsdag.

Ifølge en pressemelding som kom torsdag morgen er 28 av de totalt 39 ankene tatt til følge.

Blant de som har fått sin anke tatt til følge finner vi blant andre langrennsløperne Alexander Legkov og Maxim Vylegzjanin.

I en pressemelding opplyser imidlertid IOC at torsdagens avgjørelse i CAS ikke automatisk betyr at de 28 utøverne vil bli invitert til å delta under OL i sørkoreanske Pyeonchang i vinter. IOC påpeker at Russland som nasjon fortsatt er utestengt fra de olympiske leker.

IOC skriver følgende i en uttalelse om mulig OL-deltakelse for de 28 frifunne utøverne:

- Vår avgjørelse fra 5. desember blir stående. Der kommer det tydelig frem at, siden Russlands olympiske komité er suspendert, russiske utøvere kun kan konkurrere i OL i Pyeongchang etter invitasjon fra IOC. Resultatet i CAS betyr ikke at atleter fra gruppen på de 28 utøverne blir invitert til OL. At man ikke straffes med sanksjoner fra CAS fører ikke automatisk til en invitasjon. Det er også viktig å merke seg at CAS' generalsekretær insisterte på pressekonferansen at CAS-avgjørelsen ikke betyr at utøverne er erklært uskyldige, skriver IOC.

For dårlig bevis

Begge CAS-paneler slår på sin side fast at bevismengden fremlagt av IOC ikke hadde like stor tyngde når hver sak ble bedømt individuelt. Det førte til slutt til at 28 russere ble frikjent i hver enkelt sak.

CAS fastslår samtidig at elleve andre russere som har anket sin livstidsutestengelse, bare blir utestengt fra OL i Pyeongchang.

Se hele pressemeldingen fra CAS her

I pressemeldingen skriver CAS at undersøkelsene til Richard McLaren viste opprinnelig at 43 russiske utøvere hadde begått brudd på dopingreglementet som førte til diskvalifikasjon fra Sotsji-konkurransene og tap av alle medaljer og resultater i OL 2014.

Mot slutten av desember 2017 valgte alle 43 russere, med unntak av én, å anke avgjørelsen til idrettens høyestrerett CAS. Der startet CAS en individuell behandling av alle sakene. I 28 av sakene, som inkluderer alle de mest kjente navnene fra russisk vintersport, ble bevisene som er lagt til grunn vurdert som for dårlige til å slå fast at det er begått brudd på dopingreglementet.

Beholder OL-medaljer



Dermed får de 28 utøverne ankene sine godkjent, sanksjonene og utestengelsene fra OL 2018 annulleres og medaljene og resultatene fra Sotsji-OL 2014 blir tilbakestilt.

Det betyr dermed at Martin Johnsrud Sundby, som ble nummer fire på 50-kilometeren i Sotsji, likevel ikke får medalje fra de lekene i posten. Både Legkov og Vylegzjanin tok medalje på den distansen.

I tillegg blir det heller ikke medalje på det norske stafettlaget, som også ble nummer fire under Sotsji-OL. Det norske laget betso av Eldar Rønning, Chris Jespersen, Martin Johnsrud Sundby og Petter Northug.

Nevnte Vylegzjanin tok totalt tre sølv under Sotsji-OL. Blant annet ble han og landsmann Nikita Krjukov nummer to på lagsprinten, der Norge, med Ola Vigen Hattestad og Petter Northug, ble nummer fire. Den norske duoen kan nå heller ikke vente å få en OL-medalje i posten.

CAS skriver videre at organets mandat ikke var å vurdere om det er foregått en organisert dopingsvindel i Sotsji-laboratoriet, men å foreta en individuell vurdering i 39 saker og bedømme bevisene i hvert enkelt tilfelle.

- Ren sport er død nå



Grigorij Rodtsjenkov, den tidligere sjefen for dopinglaboratoriet i Moskva, er mannen som fikk snøballen til å rulle da han foran TV-kamera fortalte åpent om hvordan russerne hadde lurt dopingmyndighetene bevisst over lang tid.

Etter torsdagens overraskende CAS-avgjørelse har Rodtsjenkovs advokat uttalt seg i krass tone om det som nå er blitt en frifinnelse av 28 russiske utøvere.

- Ren sport er nå død. CAS-avgjørelsen beviser at visse land kan komme unna med hva som helst. Dagens avgjørelse vil for alltid bli stående som et bunnpunkt i sportens integritet, sier advokat Jim Walden ifølge nyhetsbyrået AP.

VRASLER: Russiske Grigory Rodchenkov.

Advokaten mener det er null tvil om at klienten hans snakket sant da han fortalte om det inngående samarbeidet i Russland for å sno seg unna positive dopingtester.

- Rodtsjenkov avla et fullt og troverdig vitnemål for CAS. Hans sannhet er verifisert av tekniske bevis, andre varslere og senest funnet av den hemmelige databasen i Moskva som viser at tusenvis av dopingtester ble manipulert. CAS-panelets uheldige avgjørelse fører til en liten grad av straff for noen atleter, mens de fleste får et stort «kom ut av fengsel-kort». Derfor gjør CAS-avgjørelsen det enklere for jukserne, vanskeligere for rene atleter å vinne og gir et korrupt russisk doping-system nok en seier, sier Walden.

Disse 28 er frikjent:

1. Dmitrij Trunenkov (bob)

2. Aleksej Negodajlo (bob)

3. Olga Stulneva (bob)

4. Ljudmila Udobkina (bob)

5. Aleksander Tretjakov (skeleton)

6. Sergej Tsjudinov (skeleton)

7. Jelena Nikitina (skeleton)

8. Olga Potylitsyna (skeleton)

9. Maria Orlova (skeleton)

10. Alexander Legkov (langrenn)

11. Jevgenij Belov (langrenn)

12. Maxim Vylegzjanin (langrenn)

13. Alexej Petukhov (langrenn)

14. Nikita Krijukov (langrenn)

15. Alexander Bessmertnykh (langrenn)

16. Jevgenia Sjapovalova (langrenn)

17. Natalia Matvejeva (langrenn)

18. Olga Fatkulina (speed skating)

19. Alexander Rumjantsev (skøyter)

20. Ivan Skobrev (skøyter)

21. Artem Kuznetsov (skøyter)

22 .Tatjana Ivanova (aking)

23. Albert Demtsjenko (aking)

24. Jekaterina Lebedeva (ishockey)

25. Jekaterina Pasjkevitsj (ishockey)

26. Tatjana Burina (ishockey)

27. Anna Sjtsjukina (ishockey)

28. Jekaterina Smolentseva (ishockey)

Utestengt av IOC

Den internasjonale olympiske komité (IOC) valgte i november i fjor å utestenge Russland fra vinterens OL i Sør-Korea.

Bakgrunnen er at IOC mener å ha bevis for at russerne systematisk har brutt dopingreglementet før og under OL i 2014.

Utøverne det var snakk om varslet raskt at de ville anke saken til CAS.

Blant de som har blitt utestengt finner vi langrennsprofilene Alexander Legkov, Maxim Vylegzjanin, Alexej Petuchov og Jevgenij Belov.

Totalt skal CAS ha mottatt 43 anker fra russiske utøvere som er utestengt av Den internasjonale olympiske komité (IOC). Utøverne tilhører idrettene langrenn, skiskyting, skøyter, skeleton, bob og ishockey.

39 av disse sakene har nå vært oppe i CAS. Denne massehøringen gjelder altså for utøvere som deltok under OL i russiske Sotsji i 2014.

McLaren-rapport

Til grunn for avsløringene ligger funnene i den mye omtalte McLaren-rapporten, samt vitneutsagn fra dopingvarsleren Grigorij Rodtsjenkov.

Det foreligger ingen positive dopingtester på de nevnte russiske utøverne, men de ble utestengt med bakgrunn i bevis fra McLaren-rapporten.

Richard McLaren slo fast i sin rapport at det var statsstøttet doping under Sotsji i 2014, og at dopede utøveres urinprøver ble byttet ut med rene.

Både Rodtsjenkov, som tidligere var sjef for det russiske antidopinglaboratoriet i Moskva, og Richard McLaren har vitnet i CAS.

Rodtsjenkov flyktet til USA og oppholder seg på hemmelig adresse etter at han fortalte det han visste om dopingprogrammet i hjemlandet.

Som en følge av sakene har også Russlands visestatsminister Vitalij Mutko, som var idrettsminister under Sotsji-lekene, blitt utestengt fra OL på livstid. Det har også hans nestkommanderende, Jurij Nagornykh.

