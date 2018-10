Aksel Lund Svindals skader har ført til flere forandringer: - Det er noe dritt

Aksel Lund Svindal røper også at han har en stor ulempe i forhold til motstanderne sine, når han stiller på startstreken under konkurranser.

FORNEBU (Nettavisen): Aksel Lund Svindal (35) skrev seg inn i historiebøkene forrige sesong, da han ble den eldste personen og den første nordmannen noensinne til å ta et olympisk gull i alpindisiplinen, utfor.

Svindal tok også flere verdenscupseire forrige sesong, noe han gjorde på tross av en skadeplaget kropp. Han røper til Nettavisen at han føler seg i bedre form for øyeblikket, enn ved forrige sesong. Men han har fortsatt ikke bestemt seg om han skal fortsette en sesong til, da han er usikker på om kneet vil holde en ny sesong.

I 2016 røk Svindal menisk og korsbånd i høyre kne, da han kjørte ut i den berømte Kitzbühel-løypa. Siden den alvorlige skaden har Svindal slitt med kneet sitt og har måttet gjort mange justeringer i hverdagen for å kunne fortsette livet som proff-alpinist.

Røper stor ulempe på konkurransedager

- Kroppen er litt dårligere nå enn jeg kunne håpet på hvis alt skulle vært perfekt, og så er den litt bedre enn det jeg kunne fryktet. Jeg hadde veldig dårlige opplevelser på slutten av vinteren i fjor, det funket ekstremt dårlig, forteller Svindal til Nettavisen om kneskaden.

Svindal bedyrer at kneet hans var så skralt forrige sesong at han ikke hadde krefter til å varme opp med en skikkelig gjennomkjøring av løypene han skulle sette utfor, under konkurransedagene.

SKADEPLAGET: Aksel Lund Svindal har slitt med det høyre kneet i flere år.

- Kroppen funket kun til å kjøre en tur, den du ser på TV. Den fungerte ikke til noe annet. Da lurer men jo på, hvor lenge holder det her liksom? sier Svindal om den usikre fremtiden.

Du kan altså ikke varme opp med å kjøre i løypene du skal konkurrere i?

- Jeg kan ikke det, ikke sant. Det er lettere å stå på start hvis du har kjørt en bra oppvarming, i forhold til å gå rett fra ergometersykkelen og til start, forteller Svindal om den store ulempen. Han innrømmer at det er frustrerende å ikke kunne varme opp på den mest gunstige måten.

- Jeg kjører rolig øvelser, på veldig lett terreng og kjenner litt på snøen og må ta alt ned et hakk. Så jeg må kjøre gode oppvarmingsrutiner på andre måter.

Liker ikke å bli minnet på skadeproblemene

På grunn av kneskaden har Svindal blitt nødt til å trene alternativt og har ikke kunnet trene med resten av alpinlandsalget. Han bestemte seg for å trene alene, da det ikke føltes noe godt og alltid bli minnet på at han var skadet når han trente med landslagsgutta.

- Ja, jeg trener mye alene. Det har ikke noe med gutta på landslaget å gjøre, for de er jo helt konge! Men jeg er faktisk i bedre form i nå, enn det jeg var i fjor. Jeg har gjort alle øktene helt alene, slik at jeg kan gjøre dem hundre prosent, og når du gjør det hundre prosent så blir man jo mer «happy». Hvis jeg hadde trent med de andre ville jeg blitt minnet på at jeg var skadet hele tiden og hvor fett er det å være alpinist da, egentlig? sier Svindal retorisk, før han fortsetter:

- Med et eget opplegg vet jeg akkurat hva jeg kan gjøre, å sykle kan jeg for eksempel gjøre inn i evigheten. Jeg har gjort alt i samråd med trenere, men øktene har jeg gjort alene. Trener jeg med de andre blir alt halvveis hele tiden og det blir mindre motiverende, forklarer alpinkongen.

Om treningsmetoden: - Det er noe dritt

Under møtet med Nettavisen på Fornebu innrømmer den 35 år gamle alpinisten at han bruker enormt mye tid på spinningsykkelen. Han tråkker pedalene om morgenen, rett etter konkurranse og på kvelden for å få hevelsene ned. Og det kan man for bli «drittlei» av.

- Det er sykkelen jeg har full kontroll på. Jeg sykler jo ute så mye jeg kan. Men det går ikke når det er rennsesong. Da sykler jeg tre ganger om dagen på spinningsykkel, man blir jo drittlei. Tenk deg tre ganger om dagen gjennom hele vinteren! Det er dritt, innrømmer Svindal.

Treningmetoden han må følge for å holde maskineriet i gang fører til at Lørenskog-gutten ofte reiser til huset sitt i Innsbrück. Der er forholdene for å sykle ute svært gode.

- Når jeg kan sykle ute gjør jeg det. I Innsbrück gjør jeg gjerne det. Jeg er jo nesten innom huset i Innsbrück hver eneste uke. Det er fordi det sjelden ligger snø i selve Innsbrück, forteller Svindal.

Om Svindal velger å fortsette som proffalpinist gjennom hele neste sesong er fortsatt usikkert, men han trener for øyeblikket med formålet om å være klar når sesongen begynner for ham, som trolig blir i Laka Louise, Canada, 24. november.

