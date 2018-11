Aleksandr Bolsjunov knuste de norske utøverne

Russeren har vunnet de to første rennene i verdenscupen.

(Saken oppdateres)

Alekandr Bolsjunov vant søndagens verdenscuprenn for herrer i finske Ruka. Det var lenge stor spenning til hvem som skulle stikke av med seieren på søndagens 15 kilometer lange individualstartende renn, men den russiske 21-åringen viste virkelig frem styrken sin på slutten av rennet.

Dermed vant Bolsjunov sitt andre verdenscuprenn på rad, som også er de eneste to verdenscuprennene som er blitt gått denne sesongen.

Emil Iversen så lenge ut til å kunne vinne rennet, men avslutningen til Bolsjunov ble for sterk for trønderen. Det ble med en 2.-plass for Iversen, som kom 19,5 sekunder bak russeren. Calle Halvfarsson kom på en sterk 3.-plass, 21.2 sekunder bak russeren.

Martin Johnsrud Sundby fikk den sure 4.-plassen og innrømmet til NRK at han ble sjokkert over Bolsjunovs prestasjoner.

- Det er nesten så det ikke skal være mulig? Det er vilt! Det er utklassing i denne løypa her, sa Johnsrud Sundby om sin nye motstander.

Martin Løwstrøm Nyenget tok en sterk 8.-plass på søndagens renn, like foran Johannes Høsflot Klæbo, Didrik Tønseth og Simen Hegstad Krüger på de neste plassene.

- Imponerer like mye som Klæbo

NRKs kommentatorer, Jann Post og Torgeir Bjørn, gjorde de norske TV-seerne bevisste på hva de kan vente seg av den overlegne seiersherren i fremtiden.

- Dette er en mann de norske utøverne skal passe seg for de neste årene, selv for Klæblo. Han imponerer like mye i år, som han Klæbo gjorde i fjor, sa Togeir Bjørn om den farlige russeren.

- Kan noen ta fra ham den gule trøya i år? Han behersker alt! sa Jann Post om «Aleksandr den store», som kommentatorene kalte ham i det han passerte målstreken.

Iversen åpnet best

Bolsjunov var konkurrenten som var nærmest Iversen gjennom hele rennet, før han tok ham igjen halvveis i løpet. Etter fem kilometer var russeren kun 0.8 sekunder bak 27-åringen, som gikk med kraftfulle tak gjennom hele klassiskrennet.

Halvveis i rennet var russeren foran Iversen og dermed så det stygt ut for nordmannen, som lå best an blant de norske etter 7,5 kilometer.

Forrykende avslutning av Halfarsson

En som virkelig fikk opp dampen iløpet av rennet var Calle Halfarsson. Svensken lå et stykke bak favorittene i store deler av rennet, men på den siste delen av rennet fikk 29-åringen virkelig opp dampen. Men på tross av den sterke avslutningen kunne ikke Halvarsson gjøre noe med Bolsjunov.

Johannes Høsflot Klæbo virket veldig lysten på å vinne søndagens 15 kilometer og så lenge ut til å kunne involvere seg helt i toppen. Men halvveis i rennet begynte forrige sesongs verdenscupvinner å tape sekunder til flere av de beste distanseløperne.

Klæbo vant fjorårets 15 kilometer i Ruka. Søndag endte han på en 9.-plass.

Les også: FIS-avgjørelsen fikk store konsekvenser for Johaug. Løfshus sliter med å legge det bak seg

Seieren glapp for Klæbo lørdag

Lørdag mistet Klæbo noe som lignet en trygg 1.-plass, da han ble passert av Alexandr Bolsjunov på oppløpet, etter å ha tatt seieren på forskudd under sprinten.

Det så ut til at 22-åringen hadde full kontroll på Bolsjunov og de andre konkurrentene. Men etter at han kikket seg over sin venstre skulder og ikke så noen konkurrenter roet han plutselig ned. Da kom russeren stormende fra høyre side og stjal seieren.

Mest sett siste uken