Anbefaler Gangnes å legge opp

Kenneth Gangnes har fått beskjed om at han bør legge hoppskiene på hylla.

Fredag formiddag ble det kjent at Norges OL-håp Kenneth Gangnes har røket korsbåndet for fjerde gang i karrieren etter et fall på trening.

Det betyr at skihopperen går glipp av hele vintersesongen med både VM i skiflyging, hoppuka, OL og Raw Air på kalenderen.

Rådes til å legge opp



Gangnes som har vært skadeplaget i store deler av karrieren, forteller til Nettavisen at han ikke har tatt noen avgjørelse på om han nå kommer til å legge opp, men landslagets fysioterapeut, Lars Haugvad, er langt mer tydelig.

Han anbefaler Gangnes om å gi seg som toppidrettsutøver.

- Det å fortsette som skihopper er ikke noe jeg vil anbefale, sier Haugvad til Nettavisen.

- Helsemessig kan jeg ikke anbefale han å fortsette med toppidrett, forteller fysioterapeuten.

Den beskjeden har han også gitt til Gangnes.

- Har ikke tatt stilling til det



Skihopperen vil imidlertid ikke bestemme seg helt ennå.

- For å være helt ærlig har jeg ikke tatt stillingen til det ennå. Per dags dato får jeg ikke gjort det jeg vil. Jeg får ikke prøvd å bli verdens beste skihopper. Men jeg håper å være med laget og hjelpe dem til å bli så gode som mulig, sier Gangnes til Nettavisen.

- Jeg får ta en avgjørelse når tiden er riktig. Jeg føler dette er litt for ferskt til at jeg kan ta den avgjørelsen nå, forklarer Gangnes.

Det er ventet at Gangnes skal opereres neste uke - etter det venter en periode på ni-ti måneder med rehabilitering.

