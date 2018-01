Andersen tviler på russiske livstidsutestengelser i CAS

Rune Andersen, spesialrådgiver i Antidoping Norge, tror Idrettens Voldgiftsrett (CAS) vil slite med å akseptere russiske OL-livstidsutestengelser.

Mandag startet Idrettens voldgiftsrett (CAS) behandlingen av ankesakene mot IOCs beslutning om å utestenge russiske utøvere fra OL på livstid.

Totalt har CAS mottatt 42 anker fra russiske utøvere som er utestengt av Den internasjonale olympiske komité (IOC). Utøverne tilhører idrettene langrenn, skiskyting, skøyter, skeleton, bob og ishockey.

Tirsdag holdt Antidoping Norge et seminar på Ullevaal stadion før Pyeongchang-OL. Tidligere WADA-topp Rune Andersen var blant dem som deltok.

- Problematisk

- Det er veldig vanskelig å si hva CAS kommer til å si. Det er én ting som jeg ser som problematisk i de avgjørelsene som Oswald-kommisjonen har gjort, og det er livstidsutestengelsen som man har dømt dem for, sa Andersen til NTB.

- Det er betenkninger fra CAS selv, og det står klart i WADA-koden at man ikke kan dømmes til livstid for første gangs forseelse. Så jeg har mine tvil om at de kan akseptere det, men at de kan akseptere dette OL-et er mulig, la han til.

Denne uken skal 39 av sakene opp i CAS. Massehøringen, som gjelder utøvere som deltok under OL i Sotsji i 2014, blir ekstraordinær i CAS-sammenheng og har tvunget voldgiftsretten til å flytte høringen fra Lausanne til en større sal i Genève.

Avgjørelser før OL

Ytterligere tre russiske skiskyttere har også anket sin livstidsutestengelse fra IOC, men disse sakene skal opp på et senere tidspunkt.

Alle de involverte russerne avviser på det mest bestemte at de har vært involvert i det russiske dopingprogrammet.

Det er ventet at CAS vil avsi kjennelser i ankesakene i perioden 30. januar til 2. februar. Dermed foreligger en endelig konklusjon før OL i Pyeongchang innledes.

