Anna Haag åpner opp om mental krasj: - Noe var galt

Den svenske skiprofilen snakker ut om de mørke tankene som dukket opp i sommer.

I mars annonserte den svenske langrennsprofilen Anna Haag at hun skulle legge opp. Det samme gjorde ektemannen Emil Jönsson.

De to svenskene gikk sine siste offisielle renn på hjemmebane i Falun i mars, deretter giftet de seg og tok fatt på en reise rundt om i Europa.

- En virvelvind



Først fem måneder etter at hun hadde gitt beskjed om at hun skulle legge skiene på hyllen, hjemme i Östersund, sank det hele virkelig inn.

Det forteller Haag nå i et innlegg, publisert hos svenske Eurosport. Saken er også omtalt av storavisene Expressen og Aftonbladet onsdag.

32-åringen skriver at det å plutselig være en «vanlig Svensson», og ikke en toppidrettsutøver, traff henne hardt og at mørke tanker snek seg inn i hodet hennes i sommer.

Videre beskriver hun tiden rett etter avgjørelsen om å legge opp som en «virvelvind» og at det gikk i ett de første månedene med bryllup og ferietur.

- Vi fortsatte å konkurrere litt rett etter at avgjørelsen var tatt og midt oppe i det hele skulle vi også planlegge et bryllup. Virvelvinden blåste maks og vi rakk aldri å stoppe opp. Vi fikk oppleve den mest magiske bryllupsuken og dro deretter på roadtrip i Europa, skriver Haag.

- Det var noe vi alltid hadde drømt om. Vi dro til København, Amsterdam, Paris, Como og til en vingård i Piemonte, fortsetter 32-åringen.

- Noe var galt



Først i juli kom paret hjem til sin bolig i Östersund og det var da, for første gang på et halvt år, at skiprofilen fikk ro til å tenke.

Det førte til en mental krasj, ifølge Haag.

- Jeg forsto at noe var galt. Jeg hadde drømt om å bare kjøre på videre. Trene som jeg ville, dra på arrangementer, drive med prosjekter og gi jernet. Men jeg orket ikke en gang å gå meg en tur, skriver Haag.

- Det er vel egentlig ingen som ble overrasket over det - ikke en gang meg selv - men skuffelsen over å ikke få til det jeg hadde drømt om så lenge, var total. Ingenting var morsomt lenger. Jeg orket ingenting, skriver hun.

- Nyttig smell



For 32-åringen ble det i stedet snakk om å meditere og spare energi gjennom hele juli måned. Nå ser hun positivt på det som skjedde.

- Det å gå fra å være en eliteutøver til å være en «vanlig Svensson» er ikke lett. Det forbindes ofte med en følelse av å ha tapt, en følelse av å savne retning, driv og mål. Men jeg tror det er nyttig å få den smellen.

- Sjansen til å stoppe opp. Reflektere over hva man vil. Vi har hele tiden levd etter premisset med å optimalisere alt vi gjør, men plutselig er ikke lenger det så viktig for meg og Emil. Nå skal vi leve livet, skriver Haag.

Medaljegrossist



32 år gamle Anna Haag har i en årrekke vært en sentral skikkelse i svensk langrenn og står blant annet med OL-gull fra stafetten under Sotsji-lekene i 2014. Hun har også tre OL-sølv, et av dem individuelt.

I tillegg til dette har Haag også fire VM-medaljer i samlingen, tre sølv og én bronse - alle er tatt på stafett i perioden 2009 til 2017.

I verdenscupen har den svenske jenta totalt tre individuelle pallplasseringer, to tredjeplasser og en førsteplass fra Oberstdorf i 2011.

