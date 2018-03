Astrid Uhrenholdt Jacobsen angret på avgjørelse i Holmenkollen

31-åringen innrømmer at hun ikke burde byttet ski underveis i rennet.

HOLMENKOLLEN (Nettavisen): Astrid Uhrenholdt Jacobsen kom inn til en 5.-plass på søndagens tremil i Holmenkollen. Marit Bjørgen stakk av med seieren med en avslutning som kan ta pusten fra en, men det skilte ikke mer enn elleve sekunder mellom de to norske kvinnene.

Bjørgen og Jacobsen var de eneste som valgte å bytte ski underveis i rennet, av de fem første som passerte målstreken. Både Bjørgen og Jacobsen lå i en samlet tetgruppe da de valgte å bytte ski, dermed havnet de 30 sekunder bak Ragnhild Haga, Jessica Diggins og Charlotte Kalla, som valgte å droppe skibytte. Det angret Jacobsen på i ettertid.

- Hvis jeg skulle gjort det på nytt så ville jeg latt være, for jeg var i den første gruppa og da kunne jeg med fordel holdt meg der hele veien. Det var veldig tungt å ta de igjen, sa Jacobsen til Nettavisen etter rennet.

Bjørgen og Jacobsen klarte å ta igjen trioen i front da det gjenstod en kilometer, men Heming-jenta hadde ikke noe å svare med da de fire andre trøkket til de siste hundre meterne.

- Partyfaktoren større i går

Jacobsen kunne også fortelle om et publikum som skapte god stemning ute i løypa og på stadion. Det var ikke like mye trøkk som på herrenes femmil på lørdag, ei heller like mye fyll.

- Det var også god stemning ute i løypa og det virket som at de som møtte opp i skogen og på stadion har vært interesserte i å faktisk se på langrenn, og det er jo hyggelig. Jeg tror kanskje partyfaktoren var litt større i går og familiefaktoren litt hyggeligere, sa Jacobsen til Nettavisen.

På lørdagens femmil var det ikke resultatene blant utøverne som preget overskriftene i de norske mediene, men det var kaoset i Holmenkollen etter rennet. Det begynte med at flere mennesker besvimte i de trange mengdene. Titusener av tilreisende presset seg sammen langs veiene for å komme seg hjemover.

To personer kjørt over av T-banevogn

Alt eskalerte ved T-banestasjonene, der det hopet seg opp med folk. Mange valgte å løpe over T-banesporene og det var mange som falt ut på skinnene. Det endte med at flere falt ut foran skinnene idet T-banen kom susende. Minst to personer ble kjørt over av T-banevogner lørdag kveld, men ingen døde av skadene.

En av de som ble overkjørt var en ung kvinne som også fikk strøm gjennom kroppen av T-baneskinnene. Seks personer prøvde å hjelpe den skadede kvinnen, men de fikk alle sammen strøm i seg gjennom kvinnen. Den unge kvinnen ble alvorlig skadet, men hun tilstanden hennes skal være stabil.

Jacobsen kunne fortelle at da hun var på skirenn i Holmenkollen som tilskuer, i sine yngre dager, var det ikke snakk om slike scener som man så etter herrenes femmil.

La demper på ryktene

Lørdag publiserte Aftenposten en artikkel hvor det stod at Jacobsen vurderte å legge opp etter sesongen. Nettavisen stilte Jacobsen et spørsmål om dette stemte, men 31-åringen svarte med å legge en demper på ryktene.

- Jeg skal gjøre som jeg alltid har gjort hver sesong, og ta en oppsummering på slutten av sesongen. Det er vel ganske udramatisk, for det er det jeg har gjort hvert år, sa Jacobsen om fremtidsplanene hennes.

