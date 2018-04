Bekrefter: Aksel Lund Svindal satser videre

Aksel Lund Svindal (35) skal ha bestemt seg for å fortsette på alpinlandslaget.

Sportssjef for det norske alpinlandslaget, Claus Ryste, bekrefter til Nettavisen at den norske alpinstjernen ønsker å satse videre.

Det har vært knyttet spenning til om Svindal kom til å fortsette satsingen eller legge opp slik Marit Bjørgen og Ole Einar Bjørndalen nylig har gjort.

Nå kommer altså Ryste med gladbeskjeden om at Svindal etter planen går løs på en ny sesong.

- Aksel er en fantastisk fyr og en veldig god skiløper. Han har bidratt på det norske laget i mange år og det er strålende at han blir med videre, sier Ryste til Nettavisen.

Offentliggjorde landslagstropp



Avsløringen kommer i forbindelse med at Norges Skiforbund onsdag offentliggjorde hvilke utøvere som er tatt ut på de forskjellige norske alpinlandslagene.

Lund Svindal er første utøver som er oppført på verdenscuplaget for menn, og Ryste forteller at de ikke har fått noen indikasjoner på at han kommer til å takke nei til landslagsplassen.

FORNØYD: Claus Ryste gleder seg over at Aksel Lund Svindal går løs på en ny sesong.

Trøblete kne



Sportssjefen gleder seg over å ha Svindal på laget og forteller at de skal legge til rette for stjernen som de siste årene har slitt noe med et problematisk kne.

- Det er ikke alt han kan være med på, men det gjelder flere utøvere, sier Ryste.

- Han er en erfaren utøver som vet hva som går og ikke går. Vi prøver å tilrettelegge for at han har det best mulig på laget, forklarer sportssjefen.

Til tross for kneproblemene denne vinteren hadde Svindal en stor sesong. Høydepunktet kom i OL i Pyeongchang hvor han tok tidenes første norske gull i utfor.

Aamodt: - Handler ikke om alder

Alpinlegende og ekspert, Kjetil André Aamodt, er ikke overrasket over at Svindal ønsker å gå løs på en ny sesong - til tross for at han har rukket å fylle 35 år.

- Jeg tror han har mye i seg ennå. Det handler ikke så mye om alder, men det handler om man har kropp og hvor mye energi man har, sier Aamodt til Nettavisen.

Aamodt tror Svindal kan holde på til neste OL hvis han ønsker det og unngår skader, men i førsteomgang gleder han seg over at 35-åringen har lyst til å satse videre.

- Det er helt topp. Vi må glede oss over det. Han er et forbilde og vi elsker å se ham på toppen av pallen, forteller Aamodt.

EKSPERT: Kjetil André Aamodt har de siste årene jobbet som ekspert for flere norske TV-kanaler.

Gleder seg over norsk tropp

I tillegg til Svindal, har landslagsledelsen tatt ut Leif Kristian Nestvold Haugen, Kjetil Jansrud, Henrik Kristoffersen, Sebastian Johan Foss Solevåg, Aleksander Aamodt Kilde, Jonathan Nordbotten, Rasmus Windingstad, Bjørnar Neteland, Adrian Smiseth Sejersted og Stian Saugestad på verdenscuplaget for herrer.

Sportssjefen er godt fornøyd med verdenscuplaget og de øvrige troppene.

- Det er stor kamp om plassene og stor bredde, sier Ryste.

På kvinnesiden har landslagsledelsen tatt ut følgende utøvere på verdenscuplaget.

Ragnhild Mowinckel, Nina Haver-Løseth, Mina Fürst Holtmann, Maria Tviberg, Maren Skjøld, Kristina Riis-Johannessen, Kristin Lysdahl , Kristine Haugen og Thea Stjernesund.

