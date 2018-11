Bjørgen gikk bort til Eckhoff etter løpet med en klar beskjed

Den norske langrennslegenden Marit Bjørgen lot seg imponere av Tiril Eckhoff.

BEITOSTØLEN (Nettavisen): Maiken Caspersen Falla vant lørdagens sprint under den nasjonale åpningen på Beitostølen.

Det kom ikke som noen overraskelse, men at skiskytter Tiril Eckhoff skulle kjempe om en pallplassering i samme løp hadde ikke like mange regnet med.

Eckhoff imponerte allerede tidligere på dagen da hun ble nummer to på prologen, og i finalen ble hun nummer fire etter å ha blitt slått knepent av Lotta Udnes Weng i spurten på oppløpet.

- Det var viktig for meg



Den norske skiskytteren var strålende fornøyd med egen innsats til tross for at pallen glapp med seks hundredeler.

- Det var veldig gøy å teste langrenn og spesielt sprint. Jeg har aldri gått det før. Det var gøy, sier Eckhoff til Nettavisen.

Hun legger ikke skjul på at hun kjente på nervene før start.

- Jeg trener bare skiskyting. Jeg har hatt litt hurtighet og jeg tror jeg er et lite talent i hurtighet og da hadde jeg veldig lyst til å gjøre det bra på alle skiskytteres vegne. Det er ofte sånn at "skiskyttere ikke kan gå på ski", men vi kan gå litt på ski, forteller Eckhoff.

- Du viser det i dag.

- Ja, jeg gjorde det. Det var viktig for meg. Det var litt kult å komme til finalen. Jeg var livredd for å ikke komme med fra prologen, sier skiskytteren.

OVERRASKET: Tiril Eckhoff lot seg overraske over egen prestasjon i sprint på Beitostølen.

Imponerte Bjørgen

Midt under Nettavisens intervju med Eckhoff dukker en gammel kjenning opp i intervjusonen på skistadion - selveste Marit Bjørgen.

Langrennslegenden var tydelig imponert over den norske skiskytteren og kom med en klar oppfordring til Eckhoff.

- Fy fader. Du bør være med flere ganger, sier Bjørgen til skiskytteren.

Til Nettavisen forteller Bjørgen at hun likte det hun så av Eckhoff i lørdagens sprintkonkurranse.

- Jeg synes det er imponerende. Det var rått. Det er artig å se. Tøft gjort å stille opp, sier Bjørgen til Nettavisen.

PÅ BEITO: Marit Bjørgen og sønnen Marius under sprintkonkurransen på Beitostølen.

Fortsetter med skiskyting

Bjørgen var ikke den eneste som hintet om at Eckhoff kanskje burde prøve seg flere ganger i langrenn på Beitostølen lørdag ettermiddag, men jenta fra Bærum kan berolige skiskytterfansen.

- Jeg tror nok jeg kommer til å satse mest på skiskyting.

- Egentlig var dette et lite delmål. Jeg er veldig glad for å være ferdig. Jeg ville sjekke hvordan jeg står i forhold til verdens beste jenter. Det er veldig gøy å se at jeg er i nærheten, sier Eckhoff.

Nå venter hun i spenning på sesongstart i skiskyting.

- Det er noe helt annet å gå med fire kilo på ryggen. Formen er der i hvert fall så får vi se hvordan det kommer til å gå, forteller bærumsjenta.

Verdenscupen i skiskyting starter med mix-stafett i Pokljuka 2. desember.

