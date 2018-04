Bjørgen legger opp

Norges langrennsdronning, Marit Bjørgen (38), har bestemt seg for å legge opp.

Det bekrefter Bjørgen til NRK fredag.



- Jeg kjenner at jeg ikke har den motivasjonen som trengs for å gi 100 prosent en sesong til, derfor velger jeg å legge opp, sier Bjørgen til NRK.

38-åringen bekreftet avgjørelsen like før hun startet fredagens 5-kilometer i NM i Alta. Det løpet vant selvfølgelig langrennsdronningen.

Rørt Bjørgen



Etter løpet var det en rørt Bjørgen som igjen møtte NRK.

- Det er en prosess som har gått over lenger tid. Jeg trodde det skulle bli enklere å fortelle dette enn hva det er. Jeg kjenner at jeg blir rørt. Det har vært en epoke i livet mitt. Jeg har holdt på i 20 år. Det har vært over halve livet mitt, så det er klart at det er veldig spesielt å stå her og fortelle at det her er min siste sesong som toppidrettsutøver, sier Bjørgen.

Hun forklarer at mangel på motivasjon og et sterkt ønske om å tilbringe mer tid med familien er hovedårsaken til at hun nå gir seg.

- Jeg hadde nesten bestemt meg før konkurransesesongen startet. Jeg synes at jeg mangler den motivasjonen og viljen som må legges ned for å være med helt i toppen. Jeg er glad i å trene, men det er litt tyngre å komme seg ut på de øktene. Jeg har også en liten gutt hjemme som skjønner mer og som jeg har lyst til å tilbringe tiden min sammen med. Den tiden for man aldri igjen, så da har valget vært veldig enkelt, forklarer Bjørgen.

Det har lenge vært knyttet spenning til om 38-åringen ville gå løs på ytterligere en sesong, men etter å ha brukt denne vinteren til å vurdere fremtiden har Norges langrennsdronning konkludert med at nok er nok.

Bjørgen avslutter dermed en fantastisk karriere som profesjonell langrennsløper.

Det var Dagbladet som først meldte nyheten.

Løfshus: - Vil savne alt med Marit

Landslagssjef Vidar Løfshus brukte store ord da han skulle beskrive hva Marit Bjørgen har betydd for norsk langrenn.

- Jeg kommer til å savne alt med Marit. Hun har betydd veldig mye for norsk langrenn, for lagene hun har vært på og for alle landslagene. Hun fremstår som hel ved og som en komplett kvinne. Det er klart at et slikt menneske vil enhver organisasjon komme til å savne.

- Jeg tror vi kan trekke de store linjene her til likestilling. I dag skal vi hylle Marit som den største norske idrettsutøveren noensinne. Når vi får det litt på avstand, kan vi sette oss ned i sofaen og diskutere hvem det er, men i dag er hun det, sier Løfshus til NRK.

Historisk



38-åringen vil gå inn i historiebøkene som en av de største norske idrettsutøverne gjennom tidene.

Tidligere i år ble hun tidenes mestvinnende vinterolympier da hun sikret seg sitt 8. OL-gull med seier på 30-kilometeren i Pyeongchang.

8. GULL: Marit Bjørgen var hoppende glad etter å ha tatt sitt 8. OL-gull da hun vant 30-kilometeren i Pyeongchang.

Bjørgen tok sin første OL-medalje allerede i Salt Lake City i 2002 da hun var med på det norske stafettlaget som tok sølv. 16 år senere sitter hun igjen med totalt 18 medaljer fra de olympiske leker. Det har ingen andre klart i vinter-OL.

Det er imidlertid ikke bare i OL at 38-åringen har imponert. Bjørgen er også tidenes mestvinnende langrennsløper i VM-sammenheng. Hun tok sitt første VM-gull i Val di Fiemme i 2003 og står totalt med 18 gull.

Slo tilbake etter nedtur



Til tross for all suksessen, har det også vært hindringer på veien.

Etter en særdeles lovende start på karrieren var det flere som tvilte på den norske langrennsstjernen da resultatene plutselig uteble mellom 2006 og 2009.

I OL-sesongen i 2010 slo hun imidlertid kraftig tilbake og har etter det ikke sett seg tilbake.

Ett av karrierens høydepunkter kom på hjemmebane i Holmenkollen i 201 da hun foran titusenvis av tilskuere ble VM-dronning med fire gull og ett sølv.

FOLKEFEST: Marit Bjørgen ble VM-dronning under folkefesten i Holmenkollen i 2011.

Suksessen fortsatte i årene som fulgte med seiere i både NM-, VM- og OL-sammenheng. I 2015 tok hun også sin eneste sammenlagtseier i Tour de Ski.

Drømmeavslutning

Nå har vi altså sett det siste av Bjørgen på elitenivå, men 38-åringen fikk virkelig en verdig avslutning på karrieren med et imponerende OL i Sør Korea, før hun i mars vant den tradisjonsrike tremila i Holmenkollen i det som ble et svært spennende løp.

Hennes siste verdenscuprenn ble jaktstarten i Falun søndag 18. mars. Bjørgen avsluttet med seier.

Med sine totalt 114 verdenscupseiere i karrieren er det heller ingen her som kan tukte henne.

Mest sett siste uken