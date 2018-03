Bjørgen ønsker Kollen-endring: - Vi blir ikke hørt

Skiveteranen mener at jentene bør få gå i Holmenkollen på lørdager. De siste årene er det bare gutta som har fått opplevd den største folkefesten.

HOLMENKOLLEN (Nettavisen): Da Marit Bjørgen gikk til topps på tremila i Holmenkollen i 2017, ga hun klar beskjed på pressekonferansen etter løpet. Hun ville at også jentene skulle få mulighet til å gå på lørdager.

De siste årene har det vært slik at guttene går sin femmil på lørdag, den dagen der det er mest liv og folkefest i Holmenkollen, mens jentene går på søndager, en dag der stemningen er en litt annen i Kollen, til tross for at også søndagene pleier å ha godt oppmøte og mye folk på stadion.

Ett år senere har imidlertid lite skjedd. Bjørgen er fortsatt best på tremila og gikk også til topps i 2018-utgaven av det tradisjonsrike rennet, mens jentene fortsatt går på søndag, til tross for Bjørgens utspill i fjor.

Overfor Nettavisen gjentar veteranen ønsket om å gå på lørdag.

- Jeg synes vi burde gjøre det. Vi gjorde det før, da gikk både tremila og femmila på lørdag. Jeg er mer for det, enn at det går over to dager.

Hun får støtte av OL-vinner Ragnhild Haga. Hun ble nummer tre i søndagens renn, men vil gjerne oppleve samme folkefest som guttene.

- Vi burde bytte på å ha lørdag og søndag annethvert år, med gutta. Jeg vil og oppleve den folkefesten på lørdager, sier hun til Nettavisen.

- Hvis det ikke er mulig at vi går på samme dag, noe jeg har forståelse for, synes jeg vi kan gå lørdag annethvert år. Vi er så likestilt ellers i langrenn, så det er litt dumt at guttene alltid skal få den lørdagen, sier Haga.

Bjørgen kan avsløre at hun og de andre jentene har gitt uttrykk for at de ønsker å gå Kollen-lørdagen til det internasjonale skiforbundet (FIS), men skidronningen føler at jentene ikke blir helt hørt på dette området.

- Vi har tatt det opp. Absolutt. Jeg tror det har litt med arrangøren å gjøre, ikke bare FIS, sier Bjørgen.

- Vi har nevnt det flere ganger, men har ikke blitt hørt helt. Jeg vet ikke helt argumentene. Arrangøren skal vel selge billetter over to dager, også det er vel et poeng oppe i dette, forteller 37-åringen videre.

Lørdag møtte det opp et realt folkehav i og rundt Holmenkollen. Over 100.000 mennesker skal ha tatt turen for å se herrenes femmil, noe som til slutt endte i et kaos. Fyll, bråk og lange køer skapte problemer både for de som skulle hjem, og politiet som skulle holde orden.

Etter seieren søndag ga Bjørgen uttrykk for at hun ikke liker måten Kollen-lørdagen har utviklet seg, men hun mener likevel at lørdagsstemningen er så unik, at hun gjerne vil gå på lørdager selv.

Arrangementssjef i Norges Skiforbund, Terje Lund, forteller til Nettavisen at det ikke er bare, bare å gjøre om på dagens opplegg i Kollen-helgen.

Ifølge ham, har diverse TV-stasjoner stor makt på dette området.

- Både nasjonal og internasjonal TV er tydelige på at de ikke ønsker arrangement på en fredag, og da blir det rett og slett trangt om plassen på lørdagen og søndagen, og øvelsene må fordeles ut på begge dager. Bildet kompliseres ytterligere ved at nasjonal og internasjonal TV også har andre idretter de skal ha på lufta denne helgen som alpint og skiskyting.

- Dermed er det slik at selv om det kanskje kan se ut som det skulle være plass til å legge inn et renn til den ene eller den andre dagen, kan denne tiden være reservert annen idrett. Uten TV-tid på de attraktive kanalene er det ikke mulig å finansiere World Cup-renn, forklarer Lund.

- Kan bli annerledes



Lund mener at det programmet som er i dag, er det beste alternativet, men utelukker ikke at det kan bli forandringer i framtiden.

- Konklusjonen er at vi mener at det programmet vi har i dag er den beste miksen vi kan få til. Skal en gren ha flere renn én dag, må en annen gren ta vekk renn samme dag, slik at dette vil påvirke totaliteten, sier Lund.

- Vi ønsker selvsagt et program som er så attraktivt som mulig for alle parter - ikke minst utøvere og publikum i anlegget, og jobber hele tiden med FIS og våre grener for å optimalisere dette. Det betyr i praksis at programmet i Kollen selvsagt kan bli annerledes i fremtiden, hvis vi finner bedre løsninger med våre partnere, sier han til Nettavisen.

- Liten påvirkning



Arrangøren av Holmenkollen Skifestival henviste videre til Norges Skiforbund og FIS da Nettavisen tar kontakt for å finne ut om de som arrangør hadde vurdert å legge kvinnenes tremil til lørdag, i stedet for søndag.

- Vi som arrangør er nødt til å forholde oss til Det Internasjonale skiforbundet (FIS), som setter opp rennkalenderen og har liten påvirkning på denne, sier kommunikasjonsdirektør Emilie Nordskar.

- Som arrangør er vårt mål å selge så mange billetter som mulig til både lørdag og søndag – slik at alle utøverne som deltar får oppleve den fantastiske Kollen-stemningen, sier hun videre om saken.

- Solgt like mye begge dager



Nordskar påpeker at det ofte er like mange tilskuere inne på stadion på de to Kollen-dagene, men at det kan variere hvor mange som er i marka.

- I fjor var været langt bedre på lørdag og det var enda flere folk ute i marka, sammenlignet med søndag. Samtidig hadde vi omtrent like mange publikummere i billetter sone innenfor arenaen, sier hun.

Også i år har det vært sånn, opplyser Holmenkollen Skifestival.

- Til helgens arrangement har vi også solgt omtrent akkurat like mange billetter til begge dager, sier kommunikasjonsdirektøren.

