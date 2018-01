Bjørgen usikker på OL-sprinten

Marit Bjørgen vet fortsatt ikke om hun stiller til start på sprinten i OL.

GÅSBU (Nettavisen): Bjørgen tok torsdag NM-gull i sprint på Gåsbu etter å ha vunnet et spurtoppgjør mot Kathrine Harsem på oppløpet.

Norges langrennsdronning har lenge vært i tvil om hun kommer til å gå sprint i OL etter en rekke skuffende resultater. Torsdagens seier i NM gjør at hun fortsatt vurderer å gå, men Bjørgen er likevel ikke helt overbevist ennå.

- Jeg har fortsatt ikke tatt en avgjørelse, sier Bjørgen til Nettavisen.

- Vanskelig vurdering



Hun er tydelig på at hun først må være blant de fire som faktisk blir tatt ut til å gå løpet i Pyeongchang. Men selv om hun skulle få sjansen, er det heller ikke da noen selvfølge at hun stiller til start.

- Hvis jeg er en av de fire, må jeg føle at jeg er god nok til å være med i en finale. Er jeg ikke det, så er det en vurdering å ta om jeg heller skal konsentrere meg om de distansene jeg eventuelt har muligheten til å kjempe om medalje, forteller Bjørgen til Nettavisen.

VINNER: Marit Bjørgen var torsdag Norges beste sprinter på Gåsbu.

Bjørgen legger ikke skjul på at det blir en krevende avgjørelse å ta.

- Det er en vanskelig vurdering, men ser man på resultatene jeg har hatt i fjor og hittil i år, utenom den her, har det ikke vært så veldig bra. Hadde jeg ikke fått til et bra sprintrenn i dag, så hadde det hvert fall vært uaktuelt å gå. Jeg var i tvil om jeg skulle gå i dag, men jeg har ikke gitt opp håpet helt. Det blir en diskusjon med trenerne, en helhetsvurdering, forklarer den norske langrennsdronningen.

Harsem fleipet med Bjørgen

Maiken Caspersen Falla er Norges klart sikreste kort i OL-sprinten. I tillegg er sjansen stor for at også Heidi Weng og Ingvild Flugstad Østberg vil være blant landslagsledelsens utvalgte til å gå sprinten.

Det er imidlertid knyttet mer spenning til den fjerde og siste plassen på laget som får gå sprint i OL.

Torsdag la Bjørgen inn gode aksjer til å få gå hvis hun ønsker.

Kathrine Harsem som torsdag ble nummer to i NM, har imidlertid et sterkt ønske om å få gå OL-sprinten.

På pressekonferansen etter løpet fleipet hun om Bjørgen.

- Jeg synes hun bør stå over den sprinten, sier Harsem med glimt i øyet til Nettavisen - vel vitende om at Bjørgen trolig er den som står i veien for at hun selv skal få gå.

Medaljeseremoni etter damesprinten under NM på ski på Gåsbu. Gull og Kongepokalvinner Marit Bjørgen flankert av sølvvinner Kathrine Rolstad Harsem og bronsevinner Silje Øyre Slind

Hjelmeset: - Har betydning for OL



Landslagstrener Roar Hjelmeset vil imidlertid ikke ta ut noe lag til OL-sprinten helt ennå, men legger ikke skjul på at torsdagens NM-sprint har betydning for OL.

- Det er alltid bra å vinne skirenn. Det var en bra konkurranse av Marit og så var det og en veldig god konkurranse av Kathrine. Det var ikke store avstanden mellom de to, sier Hjelmeset.

- Det har betydning for OL fordi det er en veldig relevant øvelse å gå klassisk sprint når det er klassisk sprint i et OL. Vi får tenke litt og se hva vi ender på, forteller landslagstreneren.

