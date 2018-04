Bjørndalen avslører avgjørende Røkke-samtaler

Kjell Inge Røkke overbeviste Ole Einar Bjørndalen til ikke å konkurrere for et annet land enn Norge.

SIMOSTRANDA (Nettavisen): Tidligere i vår avslørte TV 2 at Ole Einar Bjørndalen vurderte å konkurrere for Hviterussland under OL i Pyeongchang, da han ble utelatt fra den norske troppen.

Han nøyde seg imidlertid med å være en del av støtteapparatet til sin hviterussiske kone, Darya Domratsjeva under lekene i Sør-Korea.

44-åringen var klar på at han tok en nøye overveid avgjørelse da han til slutt takket nei, til tross for at han var i form og motivert til å gå.

Lyttet til Røkke

Til Nettavisen legger ikke den norske skiskytterlegenden skjul at han holdt på å takke ja.

- Jeg var ganske nære. Mengden av personene jeg hadde rundt meg som mente at jeg burde gjøre det var oppe i 90 prosent, men magefølelsen min var overhodet ikke der, sier Bjørndalen.

RØRT: Ole Einar Bjørndalen tok til tårene da han ga beskjed om at han avslutter sin aktive karriere.

Han forteller at han rådførte seg med flere personer, men det var en samtale med milliardær og venn Kjell Inge Røkke som ble avgjørende for at han ikke gikk for Hviterussland.

- Det var da jeg hørte på argumentasjonen til spesielt en person, Kjell Inge Røkke, at ting ble veldig mye klarere, sier Bjørndalen til Nettavisen.

- Jeg ønsker ikke å gå innpå det vi pratet om, men slik jeg forstod det selv og det som var førsteinntrykket da dette kom opp var at jeg ikke kan skli ned i Holmenkollen med utenlandsk flagg. Det samme gjelder for OL. Det går ikke an. Jeg har gått for Norge, sjela mi er i Norge, røttene er der, det norske folket har alltid støttet meg. Det er helt uaktuelt, forklarer skiskytteren.

- Fått mange tilbud

Selv om han ikke representere Hviterussland som utøver i OL, ble han en del av lagets støtteapparat under lekene i Pyoengchang.

Bjørndalen vet foreløpig ikke om han vil ta på seg samme eller en lignende jobb i fremtiden.

- Jeg har ikke tatt noen avgjørelse. Jeg har fått mange interessante tilbud, men jeg har ikke landet på noe. Jeg må bruke litt tid på det. Det er vanskelig å vite nøyaktig hvilken retning man skal gå, om jeg skal hoppe i noe med en gang, eller om jeg skal ta avstand til ting. Begge deler kan være riktig. Jeg må bruke litt tid med familien nå, så får vi se, forteller Bjørndalen.

44-åringen har den siste tiden bodd i Østerrike, men forteller at han også kommer til å være mye i den hviterussiske hovedstaden Minsk.

- Jeg har bodd i Østerrike i en periode og jeg kommer til å være der en stund fremover. Vi er også noe i Minsk. Det er de to plassene. Vi får se hva vi lander på om ikke alt for lenge, sier Bjørndalen.

Han vil heller ikke utelukke å flytte hjem til Norge.

- Jeg må jobbe med noe også. Jeg kan ikke drive å trene meg ned resten av livet heller. Det kommer an på familiesituasjon, om Darya skal satse videre eller ikke, og det kommer an på totalpakken med tanke på hvor vi blir boende, forklarer Bjørndalen.

