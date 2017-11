Bjørndalen bekymret for egne dopingprøver etter Russland-avsløringene

- Jeg håper at vi utad kunne fått bevis på hva de blir tatt for.

Ole Einar Bjørndalen innrømmer at han vil bli «fryktelig redd» for å avlegge dopingprøver dersom russere ble straffet kun på grunn av merker på prøveglassene.

Fredag bekreftet Den internasjonale olympiske komité (IOC) at den 5. desember vil avgjøre om Russland får delta i vinter-OL i Pyeongchang.

Samme dag møtte veteranen Ole Einar Bjørndalen og de andre norske landslagsutøverne i skiskyting pressen på Sjusjøen før sesongåpningen.

- Jeg håper avgjørelsen kommer i god tid før OL, så det blir litt mer ro rundt mesterskapet. Det fortjener idretten. Og så får vi håpe at de rydder opp, og at de som har positive prøver blir tatt, og at de som ikke har det får stille. Det er det jeg håper, sa Bjørndalen til NTB om temaet.

Tuklet med prøver



De russiske langrennsløperne Alexander Legkov, Jevgenij Belov, Maxim Vylegzjanin, Alexej Petukhov, Jevgenia Sjapovalova og Julia Ivanova ble nylig utestengt fra alle framtidige OL.

BEKYMRET: Ole Einar Bjørndalen før sesongåpningen på Sjusjøen, fredag.

Den internasjonale olympiske komité (IOC) har funnet samtlige skyldig i å ha brutt antidopingreglementet i forbindelse med Sotsji-OL i 2014.

Den offisielle historien rundt bruddet på dopingreglene har vært at det har vært tuklet med dopingprøver.

Vil ha bevis



- Det er så komplisert det med denne McLaren-rapporten, og de to andre rapportene som har kommet, at jeg har ikke lest dem og satt meg nok inn i det, så det er vanskelig for meg å uttale meg om det nøyaktig, men vi løpere begynner å bli usikre på om når vi avlegger prøver, og at det blir merker på de prøveglassene, at det kan straffe en løper. Og at du kan bli tatt for det uten å avlegge en positiv prøve, forklarte Bjørndalen.

43-åringen håper det blir lagt fram bevis på hva russerne har gjort galt. Hvis ikke vil han selv bli redd for å bli straffet for merker på glassene.

- Jeg håper at vi utad kunne fått bevis på hva de blir tatt for, og at det ikke er det vi får høre, at det er markeringer på glass, for er det det, så begynner jeg å bli fryktelig redd for å avlegge prøver.

(©NTB)

