Bjørndalen med klart råd til Northug: - Fortsett!

Ole Einar Bjørndalen (44) har bestemt seg for å legge opp. Han håper ikke Petter Northug (32) gjør det samme.

SIMOSTRANDA (Nettavisen): Det er fortsatt usikkert om Northug kommer til å satse videre på langrenn neste sesong etter to år med skuffende resultater.

I likhet med Bjørndalen har trønderen brukt den siste tiden på å finne ut av hva han skal gjøre fremover.

Bjørndalen kom selv frem til at nok er nok. På en pressekonferanse på klubbhuset til Simostranda IL tirsdag avslørte skiskytteren at han har slitt med hjerteflimmer det siste året og at han gir seg etter råd fra familie og helseteam.

- Fortsett!

44-åringen er imidlertid tydelig på at han håper Northug ikke kommer frem til samme avgjørelse.

På spørsmål fra Nettavisen om han har et råd til trønderen, svarer Bjørndalen klart.

- Fortsett!

Skiskytterlegenden mener Northug fortsatt kan kjempe i verdenstoppen selv om det ikke har gått veien de to siste sesongene.

- Han må bare kjøre på. Han har det som skal til og vet hva som skal til. Han må komme i flytsonen igjen. Jeg ønsker å se ham i flere skirenn. Han må bare fortsette, sier Bjørndalen til Nettavisen.

BEKJENTE: Petter Northug jr. og Ole Einar Bjørndalen under VM i Sapporo i 2008.

44-åringen mener ikke det er uvanlig at man kan bomme med formen når man ligger på et så høyt nivå som Northug.

- Han er utrolig flink og kan veldig mye. Nå har han mistet litt i et par sesonger. Det er jævlig surt, men av og til så er sykdom ubeleilig. Han har vært verdensener over mange år. Han vet hva som kreves og da ligger man på kniveggen og pusher. Da er det vanskelig å styre seg inn. Det har skjedd med ham i kanskje to år nå. Vi får håpe at han finner ut av det, forteller Bjørndalen.

Northug i samtaler med landslagsledelsen

Torsdag er planen at Northug skal delta på del to av NM i Alta, hvor han skal gå lagsprint med bror Even Northug.

Hva som skjer neste sesong er derimot uvisst. Hvis Northug skulle fortsette satsingen, spekuleres det i at en retur til landslaget kan bli aktuelt.

Landslagssjef Vidar Løfhus bekrefter til Adresseavisen at han har vært i samtaler med Northug.

NY INVESTERING: Petter Northug la onsdag ut et bilde av en helt ny rulleskimølle fra hjemmet sitt i Trondheim.

- Jeg har en dialog med Petter om satsing mot neste sesong og evaluering av sist sesong, utover det har jeg ingen kommentarer, forteller Løfshus til avisen.

Ny mølle

Foreløpig må man derfor vente på svaret om Northug kommer til å fortsette satsingen neste sesong.

Det er imidlertid flere ting som kan tyde på at nordmannen fortsatt har et ønske om å satse videre.

De siste ukene har han stadig delt bilder i sosiale medier av seg selv på diverse skiturer - en kontrast fra tidligere hvor han stort sett har delt humoristiske og mindre seriøse bilder.

Onsdag kom kanskje en enda større indikasjon på at Northug fortsatt ikke har noen planer om å gi seg som toppidrettsutøver. På Instagram delta han nemlig et bilde av en ny tredemølle fra hjemmet sitt i Trondheim. Den kan brukes til både rulleski og sykkel, og er en betydelig investering.

