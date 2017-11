Brandsdal tilbake for fullt etter tung høst

Eirik Bransdal vet at han ikke har trent så mye som han skulle ønske i sommer og innrømmer at han blir psyket ut av å se i treningsdagboka.

BEITOSTØLEN (Nettavisen): Sesongoppkjøringen har vært alt annet enn optimal for Eirik Brandsdal.

Først fikk 31-åringen «runners knee» og måtte kutte ut alt av løpetrening i sommer. Senere kom en akillesbetennelse, som også hemmet løpetreningen.

Under høydesamlingen i slutten av august måtte han reise hjem på grunn av sykdom. Etter det har han slitt med å få svarene han har ønsket seg.

Helt til nå.

Psyket ut av å se i treningsdagboka



Brandsdal sto over høydeoppholdet i Val Senales i slutten av oktober og endelig har kroppen begynt å fungere som den skal.

- Jeg tror det var veldig smart å stå av høydeoppholdet der for å komme meg helt i vater. Jeg synes at jeg klarte å være tålmodig og la kroppen komme seg. Nå synes jeg virkelig det har respondert, og det er en deilig følelse å kjenne at det løsner, sier Brandsdal til Nettavisen.

Selv om kroppen endelig responderer som han ønsker, innrømmer Oslo-gutten at han han må være forsiktig og lytte til kroppens signaler.

- Jeg tror fortsatt det gjelder å være litt smart og ikke gape over for mye. Det har kostet litt, og det tar litt tid å komme opp i de treningsmengdene jeg har lyst til. Nå er jeg optimistisk, og jeg blir skikkelig gira når jeg kommer meg på snø. Nå er jeg klar for å komme i gang med sesongen.

- Hvis jeg ser i treningsdagboka mi, blir jeg litt psyka ut, men følelsen er bra, så jeg har troa, sier Brandsdal, vel vitende om at sykdom og skader har hindret ham i å legge grunnlaget han ellers ville lagt.

GLEDER SEG: Eirik Brandsdal.

- Engstelig for alt slik

Dopingskandalen, som truer Russlands OL-deltakelse har vært en stor snakkis i og rundt langrennsmiljøet den siste tiden. Brandsdal synes det som skjer først og fremst er trist.

Rapportene om at dopingprøver kan bli tuklet med etter de er levert til antidopingbyråene skremmer flere utøvere - også Eirik Brandsdal.

- Jeg må bare stole på at antidopingbyråene gjør jobben sin. Jeg er engstelig for alt slik fra før, så jeg prøver ikke å bruke noe mer energi på det. Jeg gjør alt jeg kan for å være på den sikre siden selv. Men jeg kan ikke gå rundt og være helt paranoid heller. Når man spiser mat ute for eksempel, kan man få i seg noe som er ulovlig. Det er slike ting man må leve med, men man må jo prøve å begrense det så godt det lar seg gjøre.

Brandsdal skal i aksjon i lørdagens sprint på Beitostølen, og utslagsrundene går fra 11.30.

